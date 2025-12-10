Clausuran Jornada de Salud de la Estrategia Nacional ‘Vive Saludable, Vive Feliz’ en Tlaxcala.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros encabezó, el cierre de la Jornada de Salud de la Estrategia Nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”, y reconoció el esfuerzo conjunto de dependencias, docentes, autoridades municipales y familias para alcanzar el primer lugar nacional en este programa impulsado por el Gobierno de México.

“Haber logrado el primer lugar a nivel nacional nos hace sentir muy orgullosos, porque siempre Tlaxcala estaba en los últimos lugares en muchos temas, pero hoy hemos luchado mucho en equipo, trabajando, para que Tlaxcala lo vean siempre en los primeros lugares, porque eso es reflejo de que nos preocupan”, afirmó.

Cuéllar Cisneros destacó la importancia del trabajo coordinado que permitió atender a más de 111 mil niñas y niños, con tamizajes completos, detección de salud visual y bucal, toma de peso y talla, y seguimiento a casos que requieren atención.

“Solo falta un esfuerzo más para que todos estemos sanos y que este gran trabajo haya valido la pena; queremos niñas y niños felices, muy sanos y bien cuidados. Muchas gracias y felicidades por ese primer lugar a nivel nacional”, expresó.

En su oportunidad, la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, precisó que la jornada cubrió 657 escuelas primarias y permitió avanzar hacia una cultura preventiva en beneficio de la niñez tlaxcalteca.

“En Tlaxcala entendimos que el trabajo en equipo da grandes resultados. Por ello, trabajamos todos juntos por la salud de las niñas y los niños de Tlaxcala, a través de este programa que encabeza nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo“, afirmó.

De los Monteros Cuéllar refirió que, además, a través de la estrategia estatal “Nutriendo cada gotita de vida”, única en el país, fueron detectados 344 niñas y niños con anemia o desnutrición, quienes ya reciben atención y seguimiento, y resaltó el impulso para que más escuelas migren a la modalidad de desayunador caliente.

El titular de la Secretaría de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, resaltó que Tlaxcala volvió a posicionarse como referente nacional: “Hoy entregamos buenas cuentas. Tlaxcala se coloca por arriba de estados como Aguascalientes, Nayarit, Morelos, Veracruz, Guanajuato, Nuevo León y la Ciudad de México”.

Subrayó también la importancia de la prevención bucal, pues el estado se encuentra en el tercer lugar en menores con caries, situación que se busca revertir; por ello, exhortó al cuidado de la boca y la prevención de enfermedades bucales.

Asimismo, el secretario de Educación, Homero Meneses Hernández, explicó que “fueron labores extenuantes que no hubieran sido posibles sin la colaboración de cada director y docente”. “Nosotros ya hicimos lo necesario, los estudios, y ahora ustedes, papás, tienen la tarea de atender a sus hijos acorde a los resultados personales, revisar quienes tienen caries, y atender si tienen sobrepeso u obesidad, y coordinarse con los servicios disponibles”, abundó.

También, el funcionario reconoció el apoyo del gobierno municipal por la infraestructura y los espacios que permiten fomentar actividades deportivas y recreativas, tras invitar a las familias a utilizar parques y canchas para fortalecer estilos de vida saludables.

Por último, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, destacó que la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz” derivada de un decreto federal que “trasciende lo institucional y convoca a un compromiso humano y sensible para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad educativa”.

Durante el acto protocolario fueron entregados reconocimientos simbólicos a las brigadas del programa y la certificación a las instituciones educativas.

JVR