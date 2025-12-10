Continúa ISSSTE con obras de mantenimiento en el Hospital Regional en Oaxaca

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general, Martí Batres Guadarrama, informa que continúan las obras de mantenimiento en el Hospital Regional (HR) “Presidente Benito Juárez” de Oaxaca, luego de que estas se vieran parcialmente afectadas por la ocupación de algunas áreas realizada por un grupo de personas portadoras de demandas políticas.

La Dirección General del Instituto atendió la situación y, tras realizar mesas de trabajo, logró restablecer el acceso para continuar con las labores programadas, en beneficio de la derechohabiencia y del fortalecimiento de los servicios de salud en la entidad.

El ISSSTE ha invertido en mantenimiento continuo en el Hospital Regional con acciones de mejora en el área de hemodiálisis, así como trabajos en diversas áreas, en beneficio de más de 436 mil derechohabientes.

TE RECOMENDAMOS: Por unanimidad Aprueba Legislatura Mexiquense el Paquete Fiscal 2026 del Gobierno del Edomex

En la sala de hemodiálisis se realiza el cambio de acabados en pisos, resane de muros y la colocación de pintura antibacterial. Estas acciones tienen como propósito reforzar las condiciones de seguridad para las y los pacientes que reciben este tratamiento.

Es importante destacar que la atención en hemodiálisis está garantizada. Todas las sesiones son programadas, ya que el proceso de remodelación ha permitido que el servicio se brinde.

De manera paralela, se han llevado a cabo 36 acciones de mantenimiento, que consisten en impermeabilización, albañilería, cancelería, pintura, plomería y colocación de luminarias, contactos eléctricos y tablaroca en áreas como consulta externa, urgencias, hospitalización, laboratorio, rayos X, farmacia, almacén, archivo, trabajo social, auditorio y banco de sangre.

Estas acciones continúan con recorridos de supervisión e identificación de necesidades para hacer las reparaciones que se requieran, con el fin de garantizar un servicio adecuado a la derechohabiencia.

Por ello, no se justifica ninguna acción o acto de desinformación que pretenda afectar a la población usuaria o alterar la operación de la unidad por razones políticas o con el objetivo de intervenir en la designación de autoridades para satisfacer intereses de grupo. Cualquier propósito de esa naturaleza será rechazado, como se hizo recientemente.

Además, en esta administración se ha destinado una inversión histórica con el objetivo de fortalecer los servicios médicos para más de 1 millón 700 mil derechohabientes, con la construcción del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, en San Lorenzo Cacaotepec; la puesta en marcha de la nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) “Asunción Nochixtlán”; y la remodelación de las UMF “Huautla de Jiménez”, “Guelatao” y “San Pedro Tapanatepec”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR