Hermano de un alcalde, acusado de acoso sexual

Porfirio Chagoya, hermano del alcalde de Oaxaca de Juárez Raymundo Chagoya Villanueva, enfrenta acusaciones por acoso sexual contra jóvenes estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyteo), aseguró la activista Diana Luz Vázquez.

De acuerdo con sus declaraciones, Porfirio Chagoya acosó a más de 20 estudiantes durante su paso como subdirector del plantel del Cecyteo ubicado en el municipio de Etla.

La activista señaló que las estudiantes decidieron hacer una denuncia pública y difundir los mensajes por WhatsApp que les enviaba a sus chats personales, además de que no solamente fue denunciado por acoso, sino también por ser un deudor alimentario.

El Tip: DE ENERO a octubre, las autoridades han reportado 193 casos de acoso sexual, 375 de abuso y 33 de hostigamiento de ese tipo en el estado, según datos del SNSP.

“El presidente municipal en Oaxaca, Raymundo Chagoya, solapa y encubre a su hermano deudor alimentario Porfirio Chagoya, que sigue debiendo pago retroactivo de pensión alimenticia. Ahora también es un acosador de alumnas del Cecyteo y él guarda silencio una vez más. Asqueroso… La familia del deudor alimentario y acosador sexual le buscan siempre chambas pero lo terrible del caso es que lo envían como depredador de alumnas al Cecyteo. Qué desastre y qué peligro para las alumnas”, señaló.

Tras darse a conocer el caso, la directora general del Cecyteo, Blanca Martínez, aseguró que “no se encubre a nadie y se atiende como es debido”, además de que el departamento jurídico de la institución activó el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y/o acoso en la administración pública estatal.

“Me decía constantemente que era muy bonita, también me preguntaba si tenía novio, quería saber qué era lo que me gustaba hacer y todo eso, pero la verdad a mí me incomodaba. Y un día, estaba con mis amigas platicando, y en ese momento me di cuenta que él nos estaba viendo, y la verdad su mirada me puso incómoda”, relató una de las alumnas.