Hidalgo consolida un servicio público ético y de clase mundial, destacan

El Gobernador de Hidalgo, Julio, Menchaca, en el uso de la voz.

El Gobierno del Estado de Hidalgo dio un nuevo paso hacia la consolidación de un servicio público íntegro y eficiente, al lograr que el Sistema DIF Hidalgo obtuviera dos certificaciones internacionales: la ISO 37001:2016, enfocada en la gestión antisoborno, y la ISO 37301:2021, relativa al Sistema de Gestión de Cumplimiento.

Durante la entrega, el gobernador Julio Menchaca Salazar destacó que estos logros representan no solo un orgullo para la administración estatal, sino la confirmación de que Hidalgo transita por una ruta clara de profesionalización y ética institucional.

Julio Menchaca Salazar recordó que, hace unas semanas, la entidad enfrentó uno de los eventos más desafiantes en su historia reciente, cuando una vaguada monzónica afectó a 28 municipios en la zona norte del estado. En medio de caminos destruidos, viviendas dañadas y la pérdida irreparable de vidas humanas, el DIF Hidalgo mantuvo presencia permanente en las comunidades afectadas, articulando esfuerzos junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su gabinete.

“Ahí estuvo el Sistema, con un gran trabajo respaldado por un patronato sensible, comprometido con servir a las mejores causas. Por ello es muy importante contar con instrumentos que nos permitan hacer mejor nuestro trabajo”, señaló Julio Menchaca Salazar.

En este sentido, Jorge Valverde Islas, Auditor Superior del estado, afirmó que las instituciones hidalguenses están adoptando modelos de gestión alineados a los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo, lo que garantiza mayor eficiencia y control en los procesos públicos.

Por su parte, Ricardo Alvizo Contreras, titular del Sistema DIF Hidalgo, subrayó que las nuevas certificaciones permitirán dar certeza a la población sobre el uso adecuado de los recursos públicos: “Estamos cumpliendo la máxima de tener claridad sobre cómo se ejecuta cada peso que ingresa al Sistema. Estas normas son fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana”, afirmó.

Al presentar los certificados Ulises Gómez Molina, director general de AUDAMEX, reconoció el compromiso del organismo y destacó que estas dos normas son de las más rigurosas en materia de cumplimiento a nivel internacional.

Subrayó que las certificaciones no son simples documentos, sino compromisos vivos con la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua: “Este logro impacta directamente la vida de las personas. Representa la voluntad de construir instituciones confiables donde la ética sea una práctica cotidiana”, sostuvo.

Con estos avances, Hidalgo se posiciona como una entidad que no solo responde ante emergencias con cercanía y eficacia, sino que también establece bases sólidas para que la integridad y el buen gobierno sean el estándar en cada una de sus instituciones.

