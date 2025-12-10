Menores detenidos en Chiapas fueron reclutados por el CJNG

EL FISCAL Luis Llaven y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, el lunes pasado.

EL FISCAL GENERAL del estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven, aseguró que cuatro de los 12 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que fueron detenidos el domingo pasado en San Cristóbal de las Casas tenían ficha de búsqueda y que dos de ellos, menores de edad, refirieron haber sido reclutados a la fuerza por dicho grupo delictivo.

EL TIP: LA AUTORIDAD ha identificado hasta 18 entidades en las que hay propensión al reclutamiento de menores con fines delictivos.

En una transmisión en vivo que realizó desde sus redes sociales, el funcionario estatal detalló que seis de los detenidos son originarios de Jalisco, tres de Nayarit, uno de Michoacán, uno de Oaxaca y uno de Pueblo Nuevo Solistahuacán, en Chiapas.

Añadió que los dos menores de edad habrían sido adiestrados en un rancho en Jalisco para operar armas de fuego.

“Según los dos menores de edad —de Nayarit y de Jalisco—, fueron llevados por la fuerza a unos ranchos allá en Jalisco, donde fueron adiestrados en el manejo de armas”, expuso.

Durante la detención reportada el domingo, se aseguraron cuatro armas largas, un arma corta, cuatro chalecos tácticos, un vehículo, 90 dosis de marihuana, 60 dosis de cristal y dinero en efectivo, según las autoridades.

El caso de los menores que presuntamente fueron adiestrados en un rancho tiene similitud con el caso del Rancho Izaguirre, el cual fue descubierto por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y que era escenario de tortura, adiestramiento y exterminio bajo el mando del Cártel Jalisco Nueva Generación.

250 Mil menores, se estima, están en riesgo de ser reclutados por el crimen

Diversos reportes han documentado que este no es un caso aislado, pues hay varios ranchos en México que han estado funcionando, o presuntamente funcionan todavía con este sistema de reclutamiento forzado, en el cual a los jóvenes los atraen con falsas ofertas de trabajo, los obligan a convertirse en sicarios y no vuelven a ver a sus familias.