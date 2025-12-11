Incendian árbol de Navidad en Zitácuaro, Michoacán durante protesta

La noche del miércoles, un grupo de pobladores de Zitácuaro, Michoacán, incendió el árbol de Navidad del municipio durante una protesta para exigir justicia por la muerte de una joven, presuntamente ocurrida a manos de un agente de Tránsito Municipal.

La movilización, que inició por la tarde, avanzó por la Avenida Revolución con dirección a la plaza pública, donde finalmente se registró el incidente.

Familiares y amigos, acompañados por habitantes indignados, marcharon por las principales calles del oriente de la ciudad antes de llegar a la plaza frente a la Presidencia Municipal. Ahí, entre consignas contra las autoridades locales, los manifestantes prendieron fuego al pino navideño instalado para las celebraciones decembrinas.

TE RECOMENDAMOS: Gira de trabajo en Roma Maru Campos promueve en Italia la atracción de turismo e inversiones para el estado

#Zitácuaro | 🎄Pobladores marchan en protesta por la muerte de Ángeles Esquivel, de 24 años, presuntamente a manos de un agente de Tránsito. En la plaza, incendiaron el árbol navideño y lanzaron consignas contra autoridades.⚠️🚨



ℹ️: https://t.co/1rDZNgRxcQ pic.twitter.com/XsMvI4kYAi — Quadratín Michoacán (@Quadratin_) December 11, 2025

De acuerdo con los testimonios la protesta fue convocada para exigir justicia por Ángeles, una joven que viajaba en motocicleta junto a un acompañante el pasado 7 de diciembre, cuando ambos fueron presuntamente agredidos a balazos por un agente durante un retén vial. Ella falleció posteriormente en el hospital, mientras que el hombre continúa recibiendo atención médica.

El Ayuntamiento de Zitácuaro condenó el incendio del árbol navideño, calificándolo como un ataque a un símbolo comunitario de unidad y esperanza.

En un comunicado oficial, el gobierno municipal informó que reforzará las medidas de transparencia en la actuación policial mediante el uso obligatorio de bodycams para registrar sus intervenciones.

En redes sociales, las imágenes del árbol ardiendo generaron opiniones divididas: algunos usuarios consideraron el acto como una acción desmedida, mientras que otros lo defendieron como una muestra de hartazgo ante los abusos de autoridad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT