Mando de Colima logró repeler agresión y huir

El número 2 de Seguridad en Colima fue blanco de un ataque armado el martes pasado; su vehículo recibió múltiples disparos

El fiscal de Colima, Bryant Alejandro García Ramírez, señaló que, al momento del ataque armado del que fue blanco el martes pasado, el subsecretario de Seguridad Pública Heriberto Morentin Ramírez huyó a pie, logró repeler la agresión e incluso hirió a uno de los agresores.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula, el funcionario mencionó que fueron tres agresores los que atacaron al subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad de Colima y que hay indicios de que se utilizaron armas de alto poder.

El Dato: EL FISCAL de Colima, Bryant García, negó que el ataque contra el mando de Seguridad tenga relación con la explosión de un cochebomba en Coahuayana, Michoacán

El fiscal detalló que las tres personas estaban esperando afuera de la casa del funcionario para emprender el ataque de manera directa.

Tras la agresión, fue localizada una camioneta cerca de la vivienda del funcionario, con manchas de sangre, debido a los disparos que realizó el subsecretario.

“Cuando él sale de su casa, empezó este ataque, pero logró evadir a estas personas saltando unas vallitas de la casa de al lado y logrando salir a una avenida y posteriormente huir a pie”, explicó.

También dijo que el subsecretario no recibió ningún disparo y solamente resultó herido por una esquirla de bala, pero se encuentra “totalmente estable”.

“Creemos que el subsecretario, al disparar, lastimó a una de las personas y encontramos cartuchos de armas de lo que conocemos como cuerno de chivo y ponchallantas que estaban en la camioneta blanca”, señaló.

Respecto al grupo criminal que está detrás del ataque, el fiscal dijo que están analizando esa parte con un detenido capturado ayer mismo.

“Tenemos los análisis de las cámaras tanto del C5 como privadas que obtuvimos y estamos en vías de poder identificar a los responsables; en este momento no podría decir a qué grupo criminal pertenecen, porque estamos todavía en vías de obtener más datos”, aseguró.

Bryant García confirmó que el subsecretario no viajaba en camioneta blindada ni llevaba escoltas en el momento del ataque, debido a que estaban en descanso luego de que participaron en un operativo horas antes.

“Tengo entendido que en ese momento, horas antes, se había terminado un operativo y habían ido a descansar e iban a regresar, pero en ese inter fue cuando sucedió el ataque”, expuso.

Dijo que el subsecretario es “una persona que ha hecho un excelente trabajo” y además mantiene una coordinación con la fiscalía desde hace varios años.

Luego de que autoridades informaron que el coche-bomba que explotó en el municipio de Coahuayana, Michoacán, proviniera de Colima, el fiscal dijo que este hecho y el ataque al subsecretario “no tienen relación”.

“Lo que tenemos es que salió de la última localidad que hace frontera con Michoacán, en efecto sí es Colima, pero es un municipio que se llama Tecomán y en nuestras cámaras como las del C5 sí podemos determinar que salieron de la localidad de Cerro de Ortega, que pertenece a Tecomán”, mencionó.

Descarta CSP nexo con violencia en otros sitios

› Por Yulia Bonilla

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum negó ayer que la violencia en Michoacán tenga relación con el atentado ocurrido el martes en Colima, donde un grupo atacó a balazos al subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública colimense, Heriberto Morentin.

“No tiene que ver… Digo, evidentemente hay siempre comunicación entre los estados, pero más bien tiene que ver con las propias condiciones de Colima”, dijo la Presidenta durante su conferencia.

La mandataria refirió que los episodios de violencia que allí se registran corresponden a las situaciones particulares del territorio, pues, además, afirmó que dicha entidad tiene grupos delincuenciales dentro.

Sheinbaum Pardo también precisó que el funcionario de Colima se encuentra estable y que serán las autoridades de seguridad las que informen sobre el avance de las investigaciones alrededor del caso.

1 detenido por el ataque al subsecretario de Seguridad

“Está estable afortunadamente. Y ya hay detenidos también; entonces, el Gabinete de Seguridad puede dar más información sobre el caso”, dijo.

La mañana del martes el funcionario del gobierno de la morenista Indira Vizcaíno fue víctima de un ataque con arma de fuego durante su trayecto hacia la Secretaría de Seguridad Pública.

Según testigos, alrededor de las 7:00 horas, la víctima circulaba a la altura de Plaza Zentralia, cuando personas a bordo de una camioneta estacionada comenzaron a dispararle con armas largas.

Tras el atentado, unidades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima acudieron al lugar para acordonar el área y comenzar la recopilación de indicios y datos de prueba.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal reportó la detención de una persona presuntamente relacionada con el atentado, un par de horas después de la agresión, en el municipio de Colima.

“La Policía Estatal y elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía están cruzando información y haciendo despliegues tácticos para dar con otros de los participantes en el ataque; en estos esfuerzos, además de este detenido, se localizó el vehículo que utilizaron los atacantes del subsecretario”, añadió la dependencia.