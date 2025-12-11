Ubican en ‘un país de Norteamérica’ a Ney González, exgobernador de Nayarit; está prófugo desde hace 3 años

La Subfiscalía de Nayarit informó que el exgobernador de Nayarit, Ney González, ya fue localizado en el extranjero, por lo que se busca iniciar el proceso de extradición para su retorno a México, después de 3 años prófugo de la justicia.

La autoridad no reveló el país en el que se encuentra el exmandatario estatal; sin embargo; señaló que se encuentra en un país de América del Norte.

“Desde 2023 inició un proceso, sin embargo, había estado muy escuetamente seguido, en este año se cumplimentó, está en un país de América del Norte”, dijo Heredia Verdugo, subfiscal del Estado, quien no precisó el país.

Al tenerlo ubicado, dijo, se comenzó un proceso para lograr su extradición a México, el cual enfrenta a despachos que han solicitado cumplir con la doble criminalidad, es decir, imputar un delito que sea considerado igual en ambos países.

“Déjenme decirles que los países que tienen a este y otro personaje que está en Reino Unido, han contratado despachos donde piden aclaraciones muy pertinentes para lograr la extradición”, detalló.

La subfiscal de Nayarit recordó que Ney González está implicado en la averiguación relacionad con el fideicomiso Bahía de Banderas, sobre la compra-venta fraudulenta de terrenos y playas propiedad del Estado. Sobre este caso, su defensa ha apelado por la prescripción del delito con amparos.

Sobre ese tema, Heredia Verdugo aseguró que al exgobernador de Nayarit se le han negado los amparos que ha tramitado, debido a que el juez considera que se tiene que presentar para argumentar la razón por la que apela a la prescripción.

Además, dijo que el exmandatario estatal es investigado por delitos que incluyen administración fraudulenta, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude por simulación de actos jurídicos.

Asimismo, Ney González, quien se desempeñó como gobernador de Nayarit de 2005 a 2011, fue ligado con empresas fantasma, operadas por familiares directos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR