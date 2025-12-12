‘Ayudamos a las mujeres’ llegó para quedarse en Nuevo León: Samuel García

En medio de la imagen, el Gobernador de Nuevo León.

En beneficio de las mujeres de la entidad

A fin de mejorar la calidad de vida de las mujeres de Nuevo León, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda llevó a cabo la entrega de tarjetas del programa “Ayudamos a las Mujeres” en el municipio de San Pedro Garza García, en donde señaló que este esquema llegó para quedarse en beneficio de todo este sector del Estado.

Acompañado de la Secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera; del director Adjunto de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán; y de la regidora sampetrina Erika Monter, Samuel Alejandro García Sepúlvedaentregó las tarjetas a nuevas beneficiarias de este programa.

“Vengo a cumplir lo que vine a prometerles. Que cuando llegáramos al poder las íbamos a apoyar directo a las mujeres, que gracias a ustedes, hoy Nuevo León es primer lugar en todo”, expresó Samuel Alejandro García Sepúlveda.

“Este año es para mí el mejor año. Primer lugar en seguridad, tenemos la mejor policía del país. Primer lugar en salud, tenemos el mejor sistema de salud y gratuito. Primer lugar en educación, primer lugar en economía, primer lugar en todo.

“Este programa ya no lo quita nadie, se queda para siempre y es Ayudemos a las Mujeres de Nuevo León; 2 mil pesos mensuales”, apuntó Samuel Alejandro García Sepúlveda.

Además del apoyo, refirió Samuel Alejandro García Sepúlveda, transporte gratuito después de las 10 de la mañana para las mujeres.

“Tienen que moverse y no gastar. Para eso estamos haciendo líneas del Metro, y para eso estamos haciendo la renovación completa de los 4 mil nuevos camiones, clima, internet, control de pánico, cámara, seguridad”, manifestó Samuel Alejandro García Sepúlveda.

La Secretaria Martha Herrera destacó que los apoyos sociales ofrecen mejores oportunidades para las mujeres cuidadoras de Nuevo León.

“No nada más es un tema económico, es todo ese acompañamiento que rodea el programa, así que no me queda más que reconocerlas, y el Gobierno del Estado ha hecho eso, visibilizar el trabajo que ustedes hacen todos los días, las reconocemos y las felicitamos, pero sobre todo les agradecemos”, indicó.

Durante el evento, la Secretaría de Igualdad e Inclusión instaló una Estación de Servicio Público, con servicios de impresión de actas de nacimiento, revisión de la vista, asesoría legal, consultas dentales, entrega de aparatos auditivos, entre otros.

El programa “Ayudamos a las Mujeres” se destina a las mujeres que cuidan infancias, adultos mayores y personas con discapacidad; a jefas de familia y a emprendedoras en situación de vulnerabilidad.

Este segmento recibe un apoyo mensual de 2 mil pesos, además de un acompañamiento integral.

La meta es llegar a más de 150 mil mujeres beneficiadas con apoyo al ingreso en los programas de Cuidadoras, Jefas de familias y Emprendimiento.

