Incendio de pipa provoca cierre total de la autopista México-Tuxpan en Hidalgo

La tarde de este viernes se registró un incendio y posible explosión de una pipa que transportaba combustible en la autopista México-Tuxpan, lo que provocó el cierre total de la circulación en ambos sentidos y una intensa movilización de cuerpos de emergencia en el estado de Hidalgo.

El incidente tuvo lugar aproximadamente en el kilómetro 106-107, en el tramo Tejocotal-San Alejo, muy cerca de la caseta de cobro de San Alejo, en el municipio de Tulancingo.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional División Caminos, la unidad comenzó a presentar fallas mecánicas y posteriormente se observó fuego en la parte trasera de la pipa, que rápidamente quedó envuelta en llamas y generó una columna de humo visible desde varios puntos de la autopista.

A raíz del siniestro, la Guardia Nacional informó a través de sus redes oficiales que se implementó el cierre total de la vialidad en ambos sentidos, como medida preventiva ante el riesgo de explosiones secundarias y la presencia de combustible en la vía.

Elementos de bomberos, Protección Civil, Guardia Nacional y otros servicios de emergencia se encuentran en el sitio para controlar las llamas, asegurar la zona y atender la situación, mientras que las autoridades exhortan a los conductores a acatar las indicaciones viales y tomar rutas alternas para evitar mayores afectaciones.

Hasta el momento no se han confirmado personas lesionadas, y tampoco se ha emitido un reporte oficial sobre las causas que originaron el incendio de la pipa.

El cierre de la autopista ha generado afectaciones importantes en la circulación, con largos embotellamientos y desvíos hacia la carretera libre, principalmente en la zona de Tulancingo y los accesos hacia Xicotepec.

Las autoridades continúan con los trabajos de remoción de la unidad siniestrada y la rehabilitación de la vialidad, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y planear sus traslados con anticipación si deben transitar por esta ruta.

