Lo Freddy´s, los Yonic´s y Los Titanes de Durango encienden la Feria de Guadalupe, Zacatecas.

En el Jardín Juárez del municipio de Guadalupe, Zacatecas, los grupos románticos los Freddy´s y los Yonic´s cautivaron al público asistente a la Feria Estatal de la Virgen 2025 en un ambiente lleno de nostalgia y melancolía.

El público coreó y cantó los éxitos de estas icónicas agrupaciones de música grupera romántica, provocando suspiros entre los fans que revivieron momentos inolvidables con la música del ayer, pero que permanece en los corazones de los fieles seguidores.

Con más de 60 años de trayectoria, los Freddy´s continúan activos y durante todos estos años se han mantenido en el gusto de la gente y durante su presentación en la Feria de Guadalupe reafirmaron que siguen vigentes y que siguen siendo uno de los consentidos de la música romántica.

Por su parte los Yonic´s con casi 50 años de carrera artística se han consolidado como un grupo icónico del género grupero y balada romántica en México, siendo pioneros en popularizar este tipo de música de la década de los 80 y 90 publicando más de 30 álbumes, vendiendo millones de copias y ganado numerosos reconocimientos.

Los guadalupenses bailaron al ritmo de Los Titanes de Durango

El regional mexicano se hizo presente en el escenario Cesantoni del emblemático Jardín Juárez con la agrupación de Sergio Sánchez Ayón, Los Titanes de Durango, cuyo estilo norteño sinaloense hizo vibrar a Guadalupe, Zacatecas.

Los oriundos de los estados de Durango y Sinaloa presentaron lo mejor de su repertorio al público guadalupense, canciones como “Salucita de la buena”, “Hoy es mi cumpleaños”, “El loco”, “El enamorado”, “Se aceleró la plebada”, “Padre ejemplar”, “Camarón caramelo” y “Te conquistaré” fueron coreadas y al mismo tiempo bailadas por los miles de asistentes que abarrotaron el escenario.

Previo al concierto de Los Titanes de Durango, se llevó a cabo la exposición temporal “Rostros de Identidad”, una muestra de arte guadalupano que estará puesta hasta el 10 de marzo del 2026 en la sala de exposiciones temporales II.

JVR