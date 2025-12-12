Mara Lezama y Sergio Salomón supervisan Estación Migratoria para garantizar trato digno y agilizar accesos

Sergio Salomón del INM y Mara Lezama sostienen una reunión de trabajo para reforzar la atención en la Estación Migratoria.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa, acompañada por el titular del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón, realizó una visita y recorrido por la Estación Migratoria de Cancún, para luego sostener una reunión de trabajo.

Durante la supervisión, ambas autoridades revisaron las áreas operativas, los espacios de atención y los procesos que se llevan a cabo dentro de las instalaciones, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y garantizar un trato digno a las personas en contexto de movilidad.

La Gobernadora de Quintana Roo junto al Comisionado de Migración supervisan protocolos para garantizar el respeto a los derechos humanos. ı Foto: Gobierno QRoo

La Gobernadora destacó la importancia de asegurar que las instalaciones cuenten con condiciones adecuadas y protocolos que respeten los derechos humanos, mientras que el responsable de Migración expuso avances y necesidades prioritarias para mejorar los servicios.

“Hemos avanzado en muchos temas desde su llegada, con esta plática y los recorridos para mejorar la experiencia de las y los turistas, pero también ante una eminente llegada todavía de más visitantes previo al mundial que se dará el próximo año y tomar acciones desde antes”, expresó Mara Lezama.

Mara Lezama y Sergio Salomón revisan las áreas operativas de la Estación Migratoria de Cancún, con miras a mejorar los servicios. ı Foto: Gobierno QRoo

Por su parte, el Comisionado Sergio Salomón destacó que Cancún y Quintana Roo sigue consolidándose como uno de los centros de atracción de turistas a nivel mundial, y eso habla de gobernabilidad, paz y seguridad. “De la mano de la Gobernadora estamos revisando, nos preparamos para tener un acceso mucho más fácil, como pide Mara Lezama y como nos ha instruído la Presidenta Claudia Sheinbaum”.

La visita forma parte de las acciones del Gobierno del Estado para reforzar la colaboración con instancias federales y atender de manera integral el fenómeno migratorio en la entidad.

Las autoridades federal y estatal coordinan acciones en Cancún para agilizar el acceso de turistas ante la alta temporada y próximos eventos. ı Foto: Gobierno QRoo

“Justamente se trata de trabajar en territorio. El Comisionado ha ido a instalación por instalación; hemos estado acompañándolo a ver los detalles, a ver el trato, a ver cuánto se tarda un visitante. De eso se trata esta nueva forma de gobernar”, puntualizó la gobernadora de Quintana Roo.

Participaron la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez; el jefe de la Oficina de la Gobernadora, Eric Arcila, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres.

am