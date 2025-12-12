Mara Lezama y Sergio Salomón supervisan Estación Migratoria para garantizar trato digno y agilizar accesos

La gobernadora Mara Lezama Espinosa, acompañada por el titular del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón, realizó una visita y recorrido por la Estación Migratoria de Cancún, para luego sostener una reunión de trabajo.
Durante la supervisión, ambas autoridades revisaron las áreas operativas, los espacios de atención y los procesos que se llevan a cabo dentro de las instalaciones, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y garantizar un trato digno a las personas en contexto de movilidad.
La Gobernadora destacó la importancia de asegurar que las instalaciones cuenten con condiciones adecuadas y protocolos que respeten los derechos humanos, mientras que el responsable de Migración expuso avances y necesidades prioritarias para mejorar los servicios.
“Hemos avanzado en muchos temas desde su llegada, con esta plática y los recorridos para mejorar la experiencia de las y los turistas, pero también ante una eminente llegada todavía de más visitantes previo al mundial que se dará el próximo año y tomar acciones desde antes”, expresó Mara Lezama.
Por su parte, el Comisionado Sergio Salomón destacó que Cancún y Quintana Roo sigue consolidándose como uno de los centros de atracción de turistas a nivel mundial, y eso habla de gobernabilidad, paz y seguridad. “De la mano de la Gobernadora estamos revisando, nos preparamos para tener un acceso mucho más fácil, como pide Mara Lezama y como nos ha instruído la Presidenta Claudia Sheinbaum”.
La visita forma parte de las acciones del Gobierno del Estado para reforzar la colaboración con instancias federales y atender de manera integral el fenómeno migratorio en la entidad.
“Justamente se trata de trabajar en territorio. El Comisionado ha ido a instalación por instalación; hemos estado acompañándolo a ver los detalles, a ver el trato, a ver cuánto se tarda un visitante. De eso se trata esta nueva forma de gobernar”, puntualizó la gobernadora de Quintana Roo.
Participaron la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez; el jefe de la Oficina de la Gobernadora, Eric Arcila, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres.
