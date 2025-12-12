Revisión del T-MEC en 2026 convoca a trabajar con responsabilidad y visión estratégica: Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Al reiterar su disposición a mantener un diálogo franco, abierto, respetuoso, incluyente y constructivo con el sector empresarial, la presidenta de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, destacó que 2026 será un año especialmente relevante para México, Estados Unidos y Canadá debido a la renegociación del T-MEC.

“El proceso de revisión del T-MEC nos convoca a trabajar con responsabilidad y visión estratégica, porque su impacto recae en nuestros sectores productivos y también en las familias que dependen del comercio, la inversión y las oportunidades que genera nuestra integración regional”, señaló ante miembros de la American Society of Mexico (AmSoc), encabezados por su presidente, Larry Rubin.

En su mensaje, Kenia López Rabadán recordó que, durante la visita de la AmSoc a la Cámara de Diputados en octubre pasado, señaló que esta comunidad ha sido un puente indispensable entre comunidades empresariales, diplomáticas y legislativas.

En ese sentido, Kenia López Rabadán subrayó, su labor sigue siendo clave para fortalecer la confianza que sostiene las inversiones, los empleos y las cadenas de valor compartidas entre ambos países.

Kenia López Rabadán, destacó que México y Estados Unidos comparten una integración económica y social profunda, por lo que el diálogo entre los sectores público y privado es una fortaleza que permite construir certidumbre, impulsar la innovación y abrir nuevas oportunidades para nuestras sociedades.

“En un entorno global de grandes retos, esta relación de confianza y de trabajo conjunto es la base para consolidar una América del Norte próspera, competitiva y unida”, sostuvo Kenia López Rabadán.

Kenia López Rabadán agradeció a Larry Rubin la invitación y le deseó el mayor de los éxitos como presidente de esta organización que integra a empresarios y representantes de organizaciones no gubernamentales estadounidenses que operan en México.

“Sé que lo harás como siempre, con honor y congruencia el próximo año. Tu compromiso con el diálogo y la cooperación ha sido fundamental para esta relación binacional”, expresó Kenia López Rabadán.

Finalmente, Kenia López Rabadán hizo un reconocimiento a quienes integran la comunidad empresarial estadounidense en México por su presencia, su confianza y por seguir apostando por México.

Su contribución impulsa la generación de empleos, el desarrollo regional y la consolidación de sectores estratégicos para el futuro común, afirmó.

Kenia López Rabadán concluyó reiterando su disposición, como presidenta de la Cámara de Diputados, a mantener un diálogo franco, abierto, respetuoso, incluyente y constructivo con la American Society of México para seguir impulsando el desarrollo de ambas naciones.

