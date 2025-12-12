12 de Diciembre

Se mantiene la tradición de 29 años: Esteban Villegas y Lauro Arce cantan Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe

La música y la fe reunieron a familias y artistas en una tradición que se vive año con año; “Amor Eterno” y Las Mañanitas marcaron uno de los momentos más emotivos de la noche.

En la imagen el Gobernador constitucional de Durango.
En la imagen el Gobernador constitucional de Durango. Foto: Gobierno de Durango.
Por:
La Razón Online

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, acudió al Santuario de Guadalupe para sumarse a la tradicional serenata a la Virgen, acompañado por su esposa Marisol Rosso, el alcalde Toño Ochoa y su compañero musical Lauro Arce. La noche reunió a fieles, músicos y familias que cada año se dan cita para mantener viva esta costumbre tan arraigada entre los duranguenses.

Cerca de la medianoche, Esteban Villegas y Lauro Arce subieron al escenario para interpretar “Amor Eterno”, como parte de una tradición de 29 años; posteriormente, todo el elenco se reunió para entonar Las Mañanitas en honor a la Virgen de Guadalupe y dar paso a la misa oficiada por el arzobispo Faustino Armendáriz, que puso un cierre solemne y emotivo a la jornada guadalupana.

Como parte de la celebración musical, se contó con la participación del Mariachi Águilas, que abrió con dos temas tradicionales, seguido por la interpretación colectiva de Las Mañanitas a cargo de todo el elenco artístico. Entre las primeras intervenciones destacaron Alejandra Barraza con “La Reina del Cielo” y Alma de México con “Mi Virgen Bella”, piezas que los asistentes acompañaron con aplausos y canto.

TE RECOMENDAMOS:
Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
Reiterar su disposición a mantener un diálogo franco

Revisión del T-MEC en 2026 convoca a trabajar con responsabilidad y visión estratégica: Kenia López Rabadán

Más tarde, Criss Dalet interpretó “Mi Ángel” y Caro Núñez ofreció su versión de “La Malagueña”, mientras que el grupo Plenilunio presentó temas como el “Ave María”, antes de dar paso a Karen Toretto con “Yo También Soy Morena”. También se sumaron Voces de mi Tierra con “Aquí Vengo a Saludarte” y el dueto Gaby y Teresa con “Ofrenda Guadalupana”, reforzando el ambiente devocional entre los presentes. La Rondalla Monumental añadió cuatro temas de su repertorio como parte de su participación.

En la recta final del programa musical, Claudia Núñez interpretó “Te Lo Pido Por Favor”, seguida por Jesús Salinas y Erika Cabrera, quien presentó su pieza “Guadalupe–Lupe”, dando continuidad al homenaje a la Virgen previo al momento más esperado de la noche.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Sinaloa suma 107 cruceros en 2025, cifra que genera una derrama de más de 616 mdp y fortalece al sector turístico.
Fortalece turismo y economía

Suma Sinaloa 107 cruceros en 2025, con una derrama económica de más de 616 mdp