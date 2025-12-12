Suma Sinaloa 107 cruceros en 2025, con una derrama económica de más de 616 mdp

Sinaloa suma 107 cruceros en 2025, cifra que genera una derrama de más de 616 mdp y fortalece al sector turístico.

Al ritmo de la banda sinaloense, con la danza del venado y un espectáculo de folclor, fue recibido en Topolobampo el crucero Zaandam, la segunda embarcación que llega al puerto este año, arribó con más de 1,200 pasajeros a bordo.

“Es un gusto enorme recibir al crucero Zaandam, es una llegada que representa no solo turismo, sino confianza, derrama económica y oportunidades para nuestras comunidades”, señaló la Secretaria de Turismo local, Mireya Sosa Osuna.

La Secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, recibe al crucero Zaandam en Topolobampo, Ahome. ı Foto: Gobierno Sinaloa

La funcionaria estatal reconoció el gran trabajo de coordinación realizado entre las autoridades municipales y estatales, así como integrantes del sector turístico, para asegurar una recepción cálida y con identidad sinaloense.

“Hoy damos la bienvenida a más de 1,200 visitantes, quienes tendrán la oportunidad de disfrutar nuestra cultura, música, gastronomía y el talento de quienes dan vida a esta región”, manifestó.

Con este arribo, Sinaloa suma 107 cruceros en lo que va del año, lo que representa una derrama económica de más de 616 millones de pesos.

“Vamos a cerrar el año con alrededor de 124 cruceros y bueno, en el gobierno encabezado por nuestro gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya, humanista y con sentido social, seguiremos trabajando en territorio, de la mano y sumando esfuerzos para fortalecer un turismo con bienestar, que genere beneficios directos en cada región”, enfatizó.

Con la llegada del crucero Zaandam, Ahome avanza firme hacia su consolidación como un destino auténtico, vibrante y atractivo al mundo.

El arribo de la embarcación fortalece su imagen como un destino hospitalario y representa además una oportunidad económica muy significativa para quienes integran el sector, desde lancheros, restauranteros, artesanos, vendedores, quienes todos los días trabajan para que el turismo en Sinaloa siga creciendo.

Con la danza del venado y banda sinaloense, las autoridades estatales y municipales dan la bienvenida a los turistas en Topolobampo. ı Foto: Gobierno Sinaloa

“Sigamos impulsando un turismo que abre puertas, que comparte lo mejor de nuestra gente y que proyecta lo mejor de Sinaloa ante México y el mundo”, puntualizó Sosa Osuna.

am