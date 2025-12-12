Trabajo coordinado logra la captura de presunto feminicida y rescate de dos menores: FGE de Michoacán

El fiscal general del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que, como resultado del trabajo de investigación y de la coordinación interinstitucional de la Fiscalía General del Estado, fue detenido Luis Felipe N., de 36 años de edad, presunto responsable de los delitos de secuestro agravado y homicidio, cometidos en agravio de Maritza E. y de sus dos hijas menores de edad, en hechos ocurridos en la ciudad de Uruapan.

De acuerdo con lo dado a conocer por Carlos Torres Piña, el imputado fue localizado en el estado de Nuevo León, donde fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en colaboración con autoridades de esa entidad.

En el mismo operativo, precisó, las dos menores fueron rescatadas con vida, encontrándose sanas y salvas, y permanecen bajo resguardo de las autoridades nuevoleonesas.

El fiscal detalló que, conforme a las investigaciones, el 24 de noviembre Luis Felipe N. privó de la libertad a las dos niñas, a quienes amenazó con un arma de fuego, y posteriormente obligó a su madre, Maritza E., a acudir al inmueble donde las menores se encontraban cautivas.

Gracias a acciones de investigación y a la coordinación entre la @FiscaliaMich , @FiscaliaNL y la @SSeguridad_Mich, fue detenido en aquella entidad Luis Felipe D., presunto responsable del secuestro de Maritza E., ocurrido en Uruapan.



Durante la operación, localizamos sanas y a… — Carlos Torres Piña (@CarlosTorres4T) December 12, 2025

Al arribar al lugar, la mujer fue agredida por el presunto responsable, quien le ocasionó una herida mortal. El cuerpo de la víctima fue localizado el 29 de noviembre, al interior de un tambo arrojado a un río de Uruapan.

Carlos Torres Piña señaló que, tras estos hechos, la Fiscalía General del Estado activó de inmediato los protocolos de búsqueda e investigación, logrando establecer la probable participación del imputado, por lo que se obtuvo una orden de aprehensión en su contra y se ofreció una recompensa de 100 mil pesos a quien aportara información fidedigna que permitiera su localización.

Finalmente, el fiscal de Michoacán informó que, tras varios días de labores de inteligencia, la tarde de este jueves se concretó la detención del presunto responsable fuera del estado, logrando además el rescate de las menores.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad que lo reclama, la cual determinará su situación jurídica en las próximas horas, y el ofrecimiento de recompensa quedó sin efecto.

