Van por mando acusado de desaparición

Ficha de la Fiscalía de Tabasco para la localización del mando policial

La Fiscalía de Tabasco ofreció una recompensa de medio millón de pesos para localizar a un alto mando y a otros cuatro elementos de la policía estatal, por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas.

En un comunicado, hizo un llamado público para colaborar en la localización de nueve personas en total, de las cuales cinco son policías estatales, todas por su probable participación en el delito mencionado, y ofreció una recompensa global de 900 mil pesos, 100 mil por cada uno.

Se trata de Félix Córdova Montiel, de 61 años; Efrén Domínguez Izquierdo, de 46; Guillermo Córdova González, de 38 años; César Alonso López Rodríguez, de 34; Adalberto Jiménez Hernández, de 40; Efraín Chablé Gómez, de 46; Ezequiel Córdova Jiménez, de 48; René Manuel Jiménez, de 45, y Luis Armando Pérez de los Santos, de 27 años.

El Tip: EL 31 DE OCTUBRE, 6 elementos de la Secretaría de Seguridad de Tabasco fueron detenidos en instalaciones de la corporación, señalados por pertenecer a La Barredora.

Medios locales identifican a los cinco primeros como oficiales en activo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hoy prófugos.

El caso que más resuena, indicaron, es el del inspector Félix Córdova Montiel, con 40 años de antigüedad en el servicio, quien se desempeñó en diversos cargos durante su carrera policial, destacando el que obtuvo en el 2019 como director de las Fuerzas Estatales de Apoyo (FEA), al ser nombrado de manera pública el 3 de abril de ese año por el entonces secretario de Seguridad, Jorge Alberto Aguirre Carbajal, durante el sexenio de Adán Augusto López Hernández, actualmente senador de Morena.

Además, durante el 2013 se desempeñó como director de la Unidad de Planeación Operativa (UPO) de la entonces Policía Estatal Preventiva, cuando el secretario de seguridad de Tabasco era el general Audomaro Martínez Zapata.

También en el 2007 y el 2009 se desempeñó como inspector de Seguridad Pública en el municipio de Huimanguillo durante el mandato del exdiputado federal Óscar Ferrer Ávalos.