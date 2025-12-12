...Y acusan de plagio a exlíder perredista

EL EXDIRIGENTE del PRD-Veracruz, al momento de su captura el 10 de octubre.

ANTONIO ARGUDÍN “N”, exdirigente del PRD en Veracruz, quien ya enfrenta un proceso penal por amenazas y tentativa de homicidio, fue notificado sobre una segunda orden de aprehensión en su contra, esta vez por el delito grave de secuestro agravado.

Ayer por la mañana, elementos de la Policía Ministerial le notificaron al político el nuevo mandamiento judicial, ampliando la gravedad de la situación legal que enfrenta en el “penalito” de Playa Linda.

La nueva orden de aprehensión se remonta al año 2020 en la zona de Las Bajadas, al poniente del puerto de Veracruz, donde el funcionario agredió físicamente a una víctima —cuya identidad permanece resguardada— y posteriormente la privó de la libertad durante varias horas.

TE RECOMENDAMOS: Cuando regresaba a su domicilio Cazan a una comandante de Culiacán

El desenlace del plagio apunta a que la víctima fue liberada después de la entrega de un presunto pago.

EL EXDIRIGENTE del PRD-Veracruz, al momento de su captura el 10 de octubre. ı Foto: Especial

Después de su liberación, la víctima interpuso la denuncia correspondiente, lo que culminó en la nueva orden de aprehensión por secuestro agravado, uno de los delitos con mayor penalidad en el estado de Veracruz.

El político ya se encuentra tras las rejas desde el pasado 10 de octubre, luego de ser detenido por el delito de amenazas y tentativa de homicidio en agravio de tres vecinos del fraccionamiento Residencial del Bosque.

La Fiscalía Regional Veracruz obtuvo su vinculación a proceso el 16 de octubre, por lo que está sometido a juicio.

Informes locales señalan que, tras una discusión vecinal, el político tomó un arma de fuego de la guantera de su camioneta y amenazó con dispararles a las víctimas.

Las amenazas quedaron grabadas por la cámara de seguridad instalada en la vivienda de uno de los afectados, sirviendo como prueba fundamental en su primer proceso.

Ahora, la Fiscalía General del Estado de Veracruz deberá iniciar la audiencia de imputación por el cargo de secuestro agravado, con lo cual se complica la situación legal del perredista.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL