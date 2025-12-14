Bedolla apuesta por tecnología satelital para combatir la extracción ilegal de agua

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, busca replicar el éxito del Guardián Forestal en la protección hídrica.

Michoacán pondrá en marcha el Guardián del Agua, un sistema de vigilancia satelital para proteger el uso de este recurso, combatir su extracción ilegal y atender las denuncias relacionadas, dio a conocer el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“Pronto estaremos presentando en Michoacán el Guardián del Agua”, anunció el mandatario, quien expuso que en el estado existen casos extremos, como el del municipio de Ario, donde la alcaldesa Yohana Mendoza le compartió su preocupación por la falta de agua para consumo humano.

Ramírez Bedolla manifestó que, al revisar el territorio con el novedoso sistema de tecnología satelital donado por el Instituto de Cambio Climático del Gobierno de Noruega, para detectar el cambio ilegal de uso de suelo, fue posible percatarse de la gran depredación del bosque, del acaparamiento masivo de agua y del huachicol.

Ramírez Bedolla detalló que el sistema Guardián del Agua empleará tecnología satelital donada por el Gobierno de Noruega. ı Foto: Gobierno Michoacán

El gobernador recordó que Michoacán ya cuenta con el Guardián Forestal, una herramienta que combina la vigilancia satelital y la inteligencia artificial para detectar y actuar ante el cambio de uso de suelo, lo que ha hecho que Michoacán sea ejemplo nacional en el cuidado de sus bosques.

Añadió que a través del Guardián Forestal, ya hemos detectado 37 mil ollas de agua en Michoacán, algunas de hasta cuatro hectáreas, por lo que todo eso debe ser regulado.

Recientemente el mandatario envió al Congreso local una iniciativa de reforma en materia ambiental con la que el Guardián Forestal tendrá carácter constitucional y con la que se combatirá la mafia inmobiliaria en materia agropecuaria, entre otras acciones; los gobiernos futuros tendrán la obligación de mantener su uso para el cuidado de los bosques.

