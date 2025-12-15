Desplome de avioneta en Toluca, Edomex, deja 7 muertos, informa Protección Civil estatal

El desplome de una avioneta en Toluca, Estado de México, ocurrido la tarde de este lunes, dejó un saldo de al menos siete personas muertas, según informaron autoridades estatales.

En entrevista con medios, Adrián Hernández, coordinador General de Protección Civil del Estado de México, aseguró que, durante la ejecución de las labores de seguridad por estos hechos, se encontró con que fallecieron siete personas, de las 10 que abordaban la aeronave.

Primeras imágenes del desplome del jet privado tipo Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que se estrelló sobre una bodega en San Pedro Totoltepec, Edomex.



La aeronave habría salido de Acapulco con destino a Toluca. No se reportan sobrevivientes…

Previamente, de manera extraoficial se había reportado que los 10 ocupantes habían fallecido, por lo que se presume que tres sobrevivieron, aunque se desconocen identidades y estado de salud.

Por otro lado, sobre las labores de seguridad derivadas de estos hechos, el coordinador de Protección Civil estatal afirmó que el incendio, resultado del desplome de la avioneta, ya ha sido controlado.

Remarcó que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se encuentra en el lugar de los hechos para realizar los peritajes correspondientes.

Se trata de un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco con destino a Toluca, en el que viajaban 8 pasajeros y 2 tripulantes. De manera preliminar, se registran 6 decesos.

En el mismo sentido lo informó Protección Civil estatal en sus canales oficiales de redes sociales, donde destacó que “el incendio ya fue controlado y se realizan labores de enfriamiento y remoción”.

La tarde de este lunes se registró un desplome de una avioneta en San Pedro Totoltepec, Toluca. Los hechos provocaron conmoción, especialmente tras la difusión del video que mostró la espesa columna de humo resultado del incidente.

Posteriormente, Protección Civil estatal informó que se trató de un jet privado Cessna Citation III, el cual partió desde Acapulco con destino a Toluca. La aeronave viajaba con ocho pasajeros y dos tripulantes.

Sin embargo, en un primer momento, Protección Civil informó que fueron seis los muertos, por lo que la cifra brindada por el Coordinador General representa una actualización con un deceso más.

Además del apoyo de Bomberos de Metepec, Toluca, San Mateo Atenco, Grupo Relámpagos, Secretaría de la Marina y Guardia Nacional.



Se exhorta a la población a no acercarse a la zona y mantenerse informada por canales oficiales.

“La atención se lleva a cabo de forma coordinada mediante el C5 Toluca, con la activación del Sistema de Comando de Incidentes y la participación de las corporaciones de emergencia. Participan Bomberos, #SUEM, Seguridad Pública Municipal, SSEM y CRUM”, escribió Protección Civil.

“Además del apoyo de Bomberos de #Metepec, #Toluca, San Mateo Atenco, Grupo Relámpagos, Secretaría de la Marina y Guardia Nacional. Se exhorta a la población a no acercarse a la zona y mantenerse informada por canales oficiales”, abundó.

