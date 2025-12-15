Jara subraya más gasto social y mejores finanzas

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, rindió su Tercer Informe de Gobierno en el Auditorio de la Guelaguetza, ayer.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, dijo que durante los últimos tres años del gobierno anterior se ejercieron 18 mil 600 millones de pesos en inversión pública, mientras que en los primeros tres de su gobierno se ha realizado una “inversión pública histórica de 28 mil millones de pesos”; es decir, 33 por ciento más, sin subejercicio y sin recurrir a ningún tipo de endeudamiento.

Al presentar su Tercer Informe de Gobierno desde el Auditorio de la Guelaguetza, el mandatario dijo que durante las administraciones de los exgobernadores Alejandro Murat y Gabino Cué se hicieron observaciones en conjunto por 27 mil millones de pesos en auditorías, mientras que en los dos últimos años pasados de su gobierno solamente se observaron 460 millones, con lo cual el estado se sitúa en el tercer lugar con el menor monto observado.

El Dato: Para fortalecer la participación comunitaria se realizaron 400 tequios de reforestación, literarios y de seguridad, con los cuales se rescataron espacios.

Detalló que durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo se hicieron observaciones por 12 mil 500 millones de pesos, mientras que a Alejandro Murat le observaron 14 mil 500 millones de pesos en auditorías.

“A nosotros en los años de ejercicio de 2023 y 2024 nos han observado solamente 460 millones de pesos y Oaxaca se sitúa en el tercer lugar con menor monto observado”, dijo.

El gobernador Salomón Jara Cruz demostró que el modelo de la Primavera Oaxaqueña está cumpliendo el estado de bienestar demandado por el pueblo, que por décadas estuvo abandonado.

“Hoy reafirmamos que la Cuarta Transformación en nuestro país y en Oaxaca no es un discurso, es un cambio de mentalidad y nuestra Primavera Oaxaqueña es un modelo de gobierno cimentado en los valores profundos de nuestro sistema social comunitario”, expresó.

250 km de calles y avenidas se rehabilitan

El gobernador destacó la realización de casi 6 mil obras en las ocho regiones, a través de una inversión sin precedentes por 16 mil millones de pesos.

Además, se ejecutaron más de 500 Caminos Bienestar que conectan a las comunidades y la construcción de mil 900 obras de infraestructura educativa, entre ellas tres universidades: la Afrouniversidad Politécnica Intercultural, la Politécnica y Tecnológica del Istmo de Tehuantepec, y la Intercultural del Pueblo.

Añadió que el Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus ha realizado 5 millones de viajes con unidades modernas, seguras e inclusivas.

También se construye la Estación de Transferencia y el Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU); 6 kilómetros de vialidad que conectará la exgarita con el Aeropuerto Internacional de Oaxaca. Con el programa Tache al Bache se rehabilitan 250 kilómetros de calles y avenidas con una inversión de 265 millones. Se construyen también cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales.

También se inauguraron las carreteras que unen a la ciudad capital con las regiones del Istmo y Costa; se construye la presa Mujer Solteca que beneficiará y en la Mixteca, con el Plan Lázaro Cárdenas del Río se realizan caminos.

El gobernador Salomón Jara Cruz anunció 20 compromisos clave para el resto de su mandato.

Uno de los más relevantes es que presentará ante el Congreso local la propuesta de una nueva Constitución del Estado, “un proyecto basado en el papel de los pueblos y comunidades originarias”.

Se plantea incluir, en este marco jurídico, la figura del gobierno de territorio como una obligación, para que se recorra y trabaje permanentemente en los 570 municipios, así como rescatar los ríos Salado, Atoyac y de los Perros en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza.

De igual forma, se prevé construir el parque lineal de las riberas del río Atoyac, desde el puente del Instituto Tecnológico de Oaxaca al puente de la exgarita, y rehabilitar y bachear todas las calles y avenidas de la Zona Metropolitana de Oaxaca.

Asimismo, instalar los Centros de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos en la Costa y el Istmo de Tehuantepec, además de culminar los techados y puentes de las comunidades afectadas por el huracán Erick.