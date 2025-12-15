Seguridad

Edomex logra reducción de 53% en robo de vehículos con Mando Unificado Oriente

En 265 días de la puesta en marcha del Mando Unificado Oriente también redujo 22% el homicidio doloso en el Estado de México

Edomex logra reducción de 53% en robo de vehículos con Mando Unificado Oriente.
Edomex logra reducción de 53% en robo de vehículos con Mando Unificado Oriente. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

El trabajo coordinado del Mando Unificado Oriente, integrado por los tres órdenes de gobierno y que forma parte de la estrategia de la Mesa de Paz que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, permitió la reducción del 53 por ciento en el robo de vehículos y 22 por ciento el homicidio doloso, en 265 días de su implementación en 15 municipios, en comparación con el mismo periodo previo a la puesta en marcha.

“Esta mañana, encabecé la Mesa de Paz en el #C5 de Toluca. En esta reunión, el General Alcántara, Coordinador del Mando Unificado Oriente, compartió que a 265 días de la implementación de esta estrategia, se tiene la disminución de 53% en robo de vehículos y de 22% en homicidio doloso en los municipios que la integran.

“En coordinación, los tres órdenes de gobierno trabajamos por la tranquilidad de las familias de la Zona Oriente. #ElPoderDeServir”, señaló la gobernadora en sus redes sociales.

TE RECOMENDAMOS:
LOS PILOTOS intentaron aparentemente aterrizar en un campo de futbol.
Es el peor accidente de avión en el año en México

Avionazo en Edomex provoca 10 muertos

El Mando Unificado Oriente avanza gracias a acciones tácticas como capacitación policial, operativos, detenciones y aseguramientos, así como mejoras al entorno urbano, resultado del trabajo en equipo para combatir el crimen.

De esta forma, se logra la mejora en la calidad de vida de las y los mexiquenses de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla, Valle de Chalco y Tultitlán.

A la Mesa de Paz 234 asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica, así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
EL CONGRESO de Guanajuato, en imagen de archivo, acompaña el trámite.
Al menos 42 municipios con problemas financieros

Alcaldes piden “anticipos” de dinero para cerrar el año