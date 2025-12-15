Edomex logra reducción de 53% en robo de vehículos con Mando Unificado Oriente.

El trabajo coordinado del Mando Unificado Oriente, integrado por los tres órdenes de gobierno y que forma parte de la estrategia de la Mesa de Paz que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, permitió la reducción del 53 por ciento en el robo de vehículos y 22 por ciento el homicidio doloso, en 265 días de su implementación en 15 municipios, en comparación con el mismo periodo previo a la puesta en marcha.

“Esta mañana, encabecé la Mesa de Paz en el #C5 de Toluca. En esta reunión, el General Alcántara, Coordinador del Mando Unificado Oriente, compartió que a 265 días de la implementación de esta estrategia, se tiene la disminución de 53% en robo de vehículos y de 22% en homicidio doloso en los municipios que la integran.

“En coordinación, los tres órdenes de gobierno trabajamos por la tranquilidad de las familias de la Zona Oriente. #ElPoderDeServir”, señaló la gobernadora en sus redes sociales.

El Mando Unificado Oriente avanza gracias a acciones tácticas como capacitación policial, operativos, detenciones y aseguramientos, así como mejoras al entorno urbano, resultado del trabajo en equipo para combatir el crimen.

De esta forma, se logra la mejora en la calidad de vida de las y los mexiquenses de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla, Valle de Chalco y Tultitlán.

A la Mesa de Paz 234 asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica, así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

JVR