‘Nos desplomamos’: la última comunicación con la avioneta que se desplomó en Toluca

La zona en donde se desplomó una aeronave en Toluca

La tarde de este lunes se registró el desplome de una avioneta en Toluca, Estado de México, un accidente aéreo que provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y conmoción entre la población.

El siniestro ocurrió en una zona urbana e industrial de San Mateo Atenco, donde la aeronave impactó primero contra un campo de futbol y posteriormente contra una nave industrial, generando daños materiales y una intensa columna de humo visible a varios kilómetros.

De acuerdo con información de Protección Civil estatal, el incendio provocado por el impacto fue controlado y posteriormente se iniciaron labores de enfriamiento y remoción en el lugar. Más tarde se confirmó que la aeronave siniestrada era un jet privado Cessna Citation III, procedente de Acapulco con destino a Toluca.

TE RECOMENDAMOS: Abierta hasta el 7 de enero Más de 20 mil personas han asistido a la pista de hielo en Ecatepec

Desplome de aeronave en Toluca, Edomex ı Foto: Especial.

“Nos estamos desplomando”

Minutos antes del accidente, uno de los pilotos logró establecer contacto con la torre de control y emitió un mensaje de emergencia que posteriormente fue difundido por el noticiero ForoTV.

“Nos estamos desplomando. Papa. Romeo. Oscar”, se escucha en la grabación, considerada la última comunicación de la tripulación antes de perder contacto definitivo con la aeronave.

Las autoridades estatales confirmaron que en el jet viajaban ocho pasajeros y dos tripulantes, y que todas las personas a bordo perdieron la vida, entre ellas tres menores de edad.

Tras el desplome, elementos de Protección Civil y servicios de emergencia acordonaron el área para permitir las labores correspondientes y garantizar la seguridad de la población. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente, mientras se mantiene la zona bajo resguardo oficial.

Se difundió un audio de la última comunicación que tuvo el piloto antes de la caída de una aeronave cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca. #NoticiasMX con @campossuarez | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/cIaFlq20gH — N+ FORO (@nmasforo) December 15, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT