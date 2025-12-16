Delitos de alto impacto bajan 40% en Ecatepec, con proximidad y prevención.

Como resultado de la estrategia de seguridad municipal basada en proximidad social, prevención del delito y atención a ilícitos de alto impacto en Ecatepec, en un año bajó 40 por ciento la incidencia delictiva, principalmente en robos a casa habitación, de vehículos y extorsiones, y en 2026 se consolidarán los avances en seguridad, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

En conferencia de prensa, la presidenta municipal subrayó que hay resultados claros y verificables en materia de seguridad porque su gobierno puso en marcha una estrategia para atender las causas de inseguridad, fortalecer la prevención y mantener presencia permanente en territorio.

“Bajo esta visión, Ecatepec definió una estrategia integral orientada a recuperar tranquilidad, confianza ciudadana y orden en el espacio público”, enfatizó.

En menos de un año se logró reducir en 39 por ciento el robo de vehículo, 36 por ciento el homicidio doloso y el robo a casa habitación, y el 31 por ciento las denuncias de extorsiones.

🚔✅ En #Ecatepec está dando resultados la estrategia de seguridad del Mando Unificado Zona Oriente. En coordinación con los tres niveles de gobierno hemos reducido todos los delitos de alto impacto, 40% de delitos menos que el año 2024, estos son algunos resultados:



✅ Robo de… pic.twitter.com/pR6vAT3b5m — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) December 16, 2025

Resaltó que hay una reducción consolidada del 40 por ciento de delitos prioritarios ya que se asumió el reto de revertir la grave inseguridad mediante coordinación institucional, reorganización de cuadrantes, más patrullas y motocicletas, lo que mejoró tiempos de respuesta y fortaleció el vínculo con ciudadanos.

Mientras que en Prevención del Delito se priorizó atención a causas familiares y comunitarias para reducir factores de riesgo y fortalecer el tejido social, y en acciones de Alto Impacto se actuó con firmeza frente a estructuras delictivas, resultado de inteligencia operativa y el trabajo conjunto con Marina, Guardia Nacional y Fiscalía, bajo el esquema del Mando Unificado, alineados a la estrategia de seguridad federal.

En este sentido, el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña, afirmó que los avances para reducir la incidencia son resultado del trabajo coordinado entre la policía municipal con fuerzas federales, estatales y autoridades de procuración de justicia en las 245 mesas de paz, además de 2949 mesas de paz vecinales, 4085 redes vecinales y 37,677 dispositivos de seguridad implementados.

Machado subrayó que se avanzado en la confianza ciudadana en la policía con la presencia permanente en territorio y el toque de puertas, y la acción oportuna permitió reducir 32 por ciento el número de carpetas de investigación iniciadas en la Fiscalía, y en septiembre incluso se redujo en un 59 por ciento la presentación de denuncias con respecto al 2024.

“Hay una coordinación efectiva, una gran colaboración y coordinación con los tres órdenes de gobierno, y un trabajo incansable de los compañeros de la dirección, ahora el reto es superar las estadísticas de lo que se hizo este año; falta mucho por hacer, pero no podemos negar que hay mujeres y hombres policías comprometidos con su municipio”, enfatizó.

JVR