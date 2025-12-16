¿Quién es Raul Gómez Buenfil, víctima del accidente aéreo de Toluca?

Un accidente aéreo causó conmoción en el Estado de México, pues una aeronave se desplomó este lunes, provocando un fuerte impacto a un costado de un campo de fútbol en Toluca.

Este lunes por la tarde un jet privado que provenía de Acapulco sufrió un desplome, y posteriormente se impactó sobre una nave industrial ubicada en la zona industrial de San Mateo Atenco.

De acuerdo con una nota informativa de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) el impacto de la aeronave ocurrió aproximadamente a las 12:31 horas al sur del Aeropuerto Internacional de Toluca.

#DeÚltimoMomento🚨



Unidades de Emergencia 🚑 🚔 atienden un accidente 💥 de una caída de avioneta ✈️ en la calle Industria Automotríz y Miguel Alemán, Colonia San Pedro Totoltepec #Toluca



✅Por su tu seguridad Evita la Zona.

🔥Humo denso en el lugar.

🆘9⃣1⃣1⃣ pic.twitter.com/7d0kYNG9di — C5 Estado de México (@C5Edomex) December 15, 2025

¿Quién es Raul Gómez Buenfil?

La SICT precisó que el jet privado que se impactó en Toluca fue un modelo Cessna Citation 650, mismo que se dirigía desde el Puerto de Acapulco hacia toluca, en el que se encontraban diez personas a bordo.

Entre las diez personas a bordo, quienes lamentablemente perdieron la vida, se encontraban el piloto, Carlos Olivares Casas, de 61 años de edad; y el copiloto, Walding Sánchez Manzano, de 72 años de edad, quienes transportaban a ocho personas.

Los pasajeros de este transporte eran una familia, y entre estas ocho personas se encontraban tres menores de edad, Natalia de 2 años de edad, Raúl de 4 años de edad, y Ximena de 9 años de edad.

Asimismo, los otros cinco pasajeros a bordo de la aeronave que sufrió el terrible accidente este lunes eran Gustavo Palomino Olet de 50 años de edad, Ilse Lizeth Hernández Téllez de 32 años de edad, Raúl Gómez Ruiz de 60 años de edad, Raúl Gómez Buenfil de 31 años de edad y Olga Janine Buenfil Cardone de 60 años de edad.

Hasta el momento no se conoce más información sobre la familia que se encontraba a bordo de la aeronave que se impactó cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca.

Autoridades en el lugar donde el jet privado se desplomó en Toluca ı Foto: Redes Sociales

La SICT también informó que autoridades de la “Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA), y la Dirección de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreno Mexicano (SENEAM), se encuentran realizando la investigación correspondiente”

Por su parte, las autoridades de Protección Civil del Estado de México informaron que el incendio pudo ser controlado por el Heróico Cuerpo de Bomberos.

Mientras que el coordinador de Protección Civil del Edomex, Adrián Hernández, informó que posiblemente la aeronave intentaba realizar una maniobra para aterrizar en el campo de fútbol, sin embargo, esta terminó impactandose sobre un techo.

Además de las diez personas que se encontraban a bordo de la aeronave, no se reportan más personas afectadas, pues de acuerdo con las autoridades, los trabajadores de la zona industrial no tenían labores ese día.

Nota informativa de la SICT ı Foto: Redes Sociales

