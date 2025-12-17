Avionazo: piloto abortó un intento de aterrizaje

El piloto del jet ejecutivo que se desplomó el lunes en el Estado de México con ocho pasajeros a bordo abortó un intento de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Toluca, al detectar alguna situación anómala en el proceso.

Luego de que circulara en redes sociales el audio de la conversación entre el piloto y la torre de control de la terminal aérea, Rodolfo Alcázar, experto en seguridad y respuesta a emergencias aéreas, estableció que, momentos antes del accidente, se presentaron algunos “parámetros” por los cuales el piloto y su copiloto no estuvieron seguros de aterrizar.

EL DATO: LA INVESTIGACIÓN del accidente sigue un protocolo muy definido por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional (OASI), de la cual México es país firmante.

Este martes se difundieron nuevos audios y videos del accidente del avión que se desplomó a pocos kilómetros del Aeropuerto de Toluca, en el cual murió una familia integrada por tres menores, sus padres y sus abuelos, en compañía de un escolta, además de los pilotos, quienes viajaban de Acapulco hacia la capital del Estado de México.

FASE CRÍTICA. En entrevista con La Razón, el experto aseguró que, tras escuchar el audio, se puede deducir que el avión estaba a punto de aterrizar, cuando la cabina de pilotos se comunicó con la torre de control del aeropuerto y le comunicó que realizaría una “ida al aire”; es decir, que la aproximación al aeropuerto de Toluca y, por lo tanto, su aterrizaje, presentó algunos parámetros por los cuales los pilotos no estuvieron seguros de aterrizar y que volverían al aire.

“Eso es lo que escuchamos cuando dicen la matrícula del avión y dicen ‘ida al aire’. La torre de control confirma que recibió, digamos, esa comunicación de parte. Si no me equivoco, creo que es el primer oficial. La torre de control declara intenciones; es decir, que quiere reprogramar, por ejemplo, normalmente lo que es un fenómeno, por ejemplo, que ocurre mucho en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde la aproximación es inestable”.

“Entonces, los pilotos no se sienten lo suficientemente seguros para aterrizar. A lo mejor los sistemas del avión lanzan una alerta y entonces el protocolo es al aire. La torre de control confirma y entonces el piloto en ese momento lo que dice es quiero volver a ingresar en el patrón para volver a intentar una aproximación o un aterrizaje”, explicó.

Agregó que lo primero que se puede deducir es que el avión tipo jet se encontraba en una fase que se denomina “crítica del vuelo”.

Puntualizó que lo último que se escucha en el audio difundido es que “nos estamos desplomando”, lo cual arroja, para efectos de las autoridades, una serie de datos importantes.

“Hay, desde luego, muchas variables, como por qué la aeronave no tenía, por ejemplo, suficiente empuje para poder volver al aire, pero eso se tendrá que determinar con base en las cajas negras”, dijo el especialista.

LAS SANCIONES. En cuanto al tema de las sanciones, el protocolo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OASI) “lo dice muy claro: que el objetivo de una investigación no es determinar culpables, sino que se llegue a sus consecuencias o cuáles fueron las causas para que no vuelva a ocurrir” un accidente.

Añadió que, en caso de existir negligencias u omisiones por parte de la empresa propietaria de la aeronave, las sanciones pueden ser muy amplias, desde multas hasta su cierre.

EL TIP: LA BODEGA en la que se estrelló la aeronave almacenaba tanques de combustible y gas, lo que obligó a evacuar a 130 personas.

“Estamos hablando de una aeronave que era parte de una compañía y que se rentaba para servicios de transporte. Entonces, desde luego la compañía que es propietaria de la aeronave, es la que también puede ser objeto de sanciones muy severas, como puede ser incluso el cierre mismo o multas millonarias por algún tipo de negligencia en cuanto al mantenimiento y al adiestramiento de los pilotos”, expuso.

Apuntó que la investigación sigue un protocolo muy definido por parte de la OASI, de la cual México es país firmante.

DE LARGO ALIENTO. El especialista expuso que este protocolo, lo primero que indica, es que los investigadores tienen un plazo de alrededor de 30 días después de que ocurre el percance, en el cual se tienen que determinar las líneas de investigación.

“Un accidente de aviación se entiende que no es un hecho aislado, sino que hay, y así lo clasifica la OASI, un factor determinante, y alrededor de ese factor determinante hay determinados factores contribuyentes”, explicó.

Alcázar Olaiz agregó que la investigación para conocer el motivo del accidente y sus contribuyentes puede tardar años, pero no es por una cuestión de justicia pronta y expedita, sino porque es lo detallado y lo minucioso que se pide a la autoridad investigadora que sea.

“A partir de eso, a partir de que se tiene, digamos, una noción más o menos clara de cuál es el factor determinante del accidente, se evalúa y se hacen estudios. El avión prácticamente se vuelve a rearmar con las piezas que hayan quedado; se reconstruyen, por ejemplo, los minutos previos al accidente a través de las cajas negras”, subrayó.

3 Videos del accidente circulan en redes sociales

También mencionó que, por lo pronto, lo más relevante ahora es esperar a que la Agencia Federal de Aviación Civil, por medio de la dirección encargada de investigación de accidentes, por lo menos en un plazo de 30 días notifique cuáles son los resultados de esta primera parte de la investigación.