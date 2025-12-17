Presumen complicidad de personal bancario en robo a mujer en Las Américas, Ecatepec

Tras el robo una mujer en calles del fraccionamiento Las Américas, por parte de dos sujetos, luego de que había retirado efectivo en una sucursal bancaria, la policía municipal mantiene un operativo de persuasión para inhibir ilícitos en la zona y llamó a los cuentahabientes a tomar medidas preventivas al realizar retiros en ventanilla, ya que hay indicios de probable complicidad de empleados bancarios y supuestos usuarios.

Tras el incidente, elementos del sector 17 tomaron conocimiento del hecho con presencia en Avenida Ignacio Rayón, para dar acompañamiento a la víctima y a su familia, además de realizar recorridos en la zona para tratar de ubicar a los responsables, dos sujetos a bordo de una motocicleta negra, uno con casco azul y otro con casco negro.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la femenina acudió a retirar 70 mil pesos de una sucursal bancaria en el Centro Comercial Las Américas, sin embargo detectó comportamiento extraño de la cajera.

Cuando estaba a punto de llegar a su domicilio, recibió una llamada supuestamente de la sucursal bancaria, momento en que fue sorprendida por un sujeto que la llamó por su nombre y luego le arrebató el bolso con el efectivo.

Elementos de la policía municipal dieron acompañamiento a la víctima y familiares para que levantaran su denuncia de hechos y mantienen colaboración con la Fiscalía mexiquense.

Adicionalmente, efectivos de la Policía Metropolitana, Grupo de Operaciones Especiales, Motopatrullas y de Fuerza de Tarea Marina realizan patrullajes de vigilancia terrestre en la zona para identificar generadores de violencia, personas con actividades ilegales y vehículos sospechosos.

La policía municipal llamó a los cuentahabientes que acudan a realizar retiros de efectivo en ventanilla, a tomar medidas de prevención y exigir al cajero que no mencione el monto, observar a su alrededor si no hay personas sospechosas, y en caso de detectar alguna situación de riesgo, pedir acompañamiento policial y comunicarse al Centro de Mando al 5551167428 al 32.

JVR