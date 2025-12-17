Presupuesto 2026 en Baja California supera los 92 mil millones y prioriza educación y bienestar social

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda presentó el proyecto de Presupuesto 2026 de Baja California (BC), el cual asciende a 92 mil 118 millones de pesos en ingresos y egresos equilibrados. La propuesta fue enviada al Congreso del Estado para su análisis y votación hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025.

La mandataria estatal enfatizó que los recursos públicos se deben ejercer pensando en el bienestar de la gente, priorizando la educación, el bienestar social, la salud y la seguridad. El proyecto se alinea bajo un esquema de disciplina financiera y busca consolidar la transformación del estado.

Hoy presentamos el Presupuesto 2026, mismo que creamos con visión social, responsabilidad y prosperidad compartida.



Inversión Histórica en Educación y la Beca “Corazón de Cimarrón”

El presupuesto proyectado para la educación pública asciende a más de 43 mil millones de pesos, lo que implica un incremento del 91 por ciento desde 2021.

Dentro de este rubro, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) recibirá la asignación estatal más alta de su historia, superando los 2 mil 468 millones de pesos. Estos fondos se destinarán a impulsar la nueva Beca “Corazón de Cimarrón”, la cual tiene el propósito de cubrir el 100% del costo de inscripción o reinscripción para estudiantes de licenciatura que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

El secretario de Hacienda de Baja California, Andrés Pulido Saavedra, indicó que se destinarán 134 millones 400 mil pesos a la Beca Cimarrón, recursos provenientes del ingreso propio del Estado.

Inicio de la Beca: La beca está programada para iniciar en enero de 2026, cubriendo inicialmente al 30 por ciento de los estudiantes de la UABC, aproximadamente 21 mil alumnos.

Modalidades y Requisitos: El apoyo se asignará bajo dos modalidades, priorizando la permanencia académica e igualdad de oportunidades.

La Modalidad 1 es para estudiantes inscritos en unidades académicas ubicadas en zonas periféricas (como San Quintín, San Felipe y Valle de las Palmas), y aplica de forma automática al aceptar la beca en el Sistema Universitario Electrónico de Pagos (SUEP).

La Modalidad 2 es para unidades en zonas urbanas y requiere la solicitud y carga de documentación probatoria de vulnerabilidad socioeconómica a través del SIBECAS.

Para la Modalidad 2 (zonas urbanas), el proceso de solicitud y carga de documentación a través de SIBECAS se realiza del 8 al 17 de diciembre de 2025.

La gobernadora aclaró que la beca solo será materializada si los diputados la autorizan como parte del Presupuesto de Egresos 2026.

