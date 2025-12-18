Aseguran 35 explosivos en Michoacán

Militares durante la destrucción de plantíos de droga en Apatzingán, el martes pasado.

EN MENOS de una semana, autoridades de Michoacán aseguraron 35 artefactos explosivos improvisados en los municipios de Apatzingán y Comachuén.

Este miércoles, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad dio a conocer que fueron localizados e inhabilitados 15 artefactos explosivos improvisados, y destruido un campamento clandestino en el municipio de Apatzingán.

En un primer hecho, en la localidad de La Paracata, el personal de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano encontró los citados dispositivos explosivos diseñados para ser arrojados desde drones, los cuales fueron inhabilitados por los agentes del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la SSP.

El Tip: LAS OPERACIONES de rastreo de explosivos se centran en los municipios de Parangaricutiro, Villamar, Madero, Apatzingán, Buenavista Tomatlán y Zitácuaro.

En un segundo suceso en la localidad de La Huerta, los efectivos de las fuerzas estatales y federales localizaron un puesto de observación ilícito, presuntamente utilizado por miembros de una célula delincuencial, sitio que fue asegurado y posteriormente incinerado.

Posteriormente, los elementos de la SSP y de la Defensa reforzaron el despliegue operativo en la región, con el fin de inhibir la comisión de otros delitos y garantizar el orden público para beneficio de la ciudadanía.

28 Personas detenidas sólo el 15 de diciembre

Un día antes, elementos de seguridad de la Guardia Nacional localizaron y aseguraron, en una zona serrana de la localidad de Comachuén, Michoacán, una fábrica clandestina de explosivos.

Los elementos localizaron dos artefactos explosivos, 32 granadas modificadas para ser lanzadas con ayuda de drones, una carga explosiva de 350 gramos y seis porciones de material, sistemas de iniciación y precursores hechizos para la elaboración de explosivos.

De igual forma, el pasado 15 de diciembre, durante un operativo, fueron detenidas 28 personas y se aseguraron siete armas de fuego, 406 cartuchos, 27 cargadores, 18 artefactos explosivos improvisados y 21 vehículos.