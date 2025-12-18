Caen 11 en Guanajuato por extorsión

Aspecto de una sala de investigación en la Fiscalía de Guanajuato

La Fiscalía de Guanajuato destacó que una red criminal de extorsionadores fue desarticulada, al ser sus integrantes detenidos en posesión de fusiles de asalto, notas con mensajes “extorsivos” y dinero en efectivo.

De acuerdo con las autoridades, las personas capturadas realizaban actividades delictivas en las ciudades de Celaya, Salamanca, Irapuato y Guanajuato.

Añadieron que el modus operandi de estos grupos delictivos era que recurrían a notas extorsivas y llamadas telefónicas intimidantes para infundir temor y obtener recursos económicos de manera ilícita.

Se identificó a los presuntos extorsionadores como Reynaldo “N”, Braulio Rivaldo “N”, Andros Tadeo “N”, Daniel “N”, José Fernando “N”, Cristo Jesús “N”, Josué Ricardo “N”, José de Jesús “N”, Salvador Alejandro “N”, así como las mujeres María “N” y María Fernanda “N”.

Las capturas se llevaron a cabo en cateos simultáneos, dando seguimiento a investigaciones sólidas, labores de inteligencia y acciones operativas conjuntas con otras corporaciones.

“A través de una operación meticulosa y estratégica, agentes de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron acciones simultáneas que permitieron la detención de 11 personas, presuntamente vinculadas a una serie de hechos delictivos que afectaban el patrimonio y la integridad emocional de las víctimas”, dijo la fiscalía.

La fiscalía refirió que los detenidos fueron vinculados a proceso.