Enfrentamiento deja 7 muertos en Zacatecas

Reportes locales indican que el enfrentamiento ocurrió en la localidad Los Campos, en los límites con Ojuelos, Jalisco; ahí, los efectivos de Zacatecas realizaban recorridos de prevención y disuasión cuando fueron blanco de un intento de emboscada por parte de integrantes de una célula delictiva.

El hecho fue confirmado por el secretario general de Gobierno de la entidad, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien indicó que los policías, al repeler la agresión, abatieron a siete civiles armados.

El Dato: EL POLICÍA lesionado fue trasladado en helicóptero a la capital de Zacatecas para su atención médica, donde se reporta su situación de salud en condición estable.

También dio a conocer que el policía herido se encontraba ayer estable y recibía atención médica.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad informó sobre el hecho, a través de sus redes sociales, y afirmó que “la situación se encuentra bajo control”.

Una vez que el lugar quedó controlado y el área resguardada, se solicitó la presencia de los peritos de la Dirección General de Servicios Periciales (DGSP) para que se hicieran cargo del levantamiento de los siete presuntos delincuentes sin vida, cuya identidad era hasta ayer desconocida; también recolectaron la evidencia encontrada en el lugar, para ser integrada una carpeta de investigación.

“Las corporaciones de seguridad mantienen presencia en la zona para garantizar la seguridad de la población y dar seguimiento a los hechos”, agregó en sus redes sociales.

Cabe mencionar que el pasado 24 de noviembre, en el municipio de Cuauhtémoc, elementos activos de la policía estatal fueron agredidos con supuestos explosivos de fabricación casera, en un ataque ocurrido sobre la carretera que conduce al municipio de Luis Moya, cerca del crucero ferroviario.

El hecho sucedió mientras los agentes hacían un recorrido de prevención y disuasión, cuando los sujetos, supuestos integrantes de una célula delincuencial, detonaron el objeto que se impactó con la patrulla y ésta se incendió.

Los agentes afectados auxiliaron a por lo menos dos de sus compañeros que sufrieron lesiones, y los hicieron llegar, en una primera instancia, al hospital ubicado en el municipio de Ojocaliente, para posteriormente llevarlos a la capital.

La escena de la agresión y la patrulla dañada quedaron a disposición de la Fiscalía de Zacatecas, instancia que inició una carpeta de investigación.

Asimismo, se desplegó un fuerte operativo que duró varias horas, con la finalidad de dar con los presuntos agresores, cuyo paradero hasta la fecha se desconoce.