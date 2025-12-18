Revive la inseguridad en Uruapan; balean a mujer y a su hijo; disparan contra taller mecánico y restaurante

A poco más de un mes del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la inseguridad y la violencia volvieron a sacudir a este municipio, luego de que entre miércoles y jueves se registraran diversos ataques armados.

El pasado miércoles se reportó un ataque con arma de fuego contra una mujer de la tercera edad y su hijo, quienes, de acuerdo con medios locales, resultaron heridos. Los hechos habrían ocurrido en la colonia Bellavista, en la zona norte de Uruapan.

Se informó que la mujer, de aproximadamente 65 años de edad, y su hijo, de alrededor de 30 años, se encontraban sobre la calle Ciclismo cuando fueron víctimas de la agresión, minutos antes de las 20:00 horas.

Por otro lado, durante las primeras horas del jueves, dos sujetos dispararon contra un taller mecánico ubicado en la calle Ricardo Flores Magón, en la colonia Movimiento Magisterial, para después huir del lugar.

Asimismo, el miércoles se registró un ataque armado en un restaurante denominado Los Aguacates, localizado sobre la avenida Villamar, en la colonia Sol Azteca, aledaña al Cereso local, de acuerdo con información de la agencia Quadratín.

Según reportes periodísticos, en ambos casos elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía local realizaron labores de acordonamiento en las zonas afectadas, además de la recolección de cartuchos percutidos para las investigaciones correspondientes. Tanto en el ataque al restaurante como en el taller mecánico no se reportaron personas fallecidas.

MSL