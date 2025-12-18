Ricardo Gallardo anuncia inversión de 5 mil mdp en infraestructura para 2026.

Para lograr una movilidad sin límites en las cuatro regiones y mejorar la calidad de vida a la población, el Gobernador de San LuisPotosí, Ricardo Gallardo Cardona, ha impulsado como nunca infraestructura urbana y carretera con una inversión de más de 24 mil millones de pesos para mejorar la calidad de vida de las y los potosino, sumado a otros 5 mil millones que anunció para el 2026.

El Mandatario potosino destacó la ampliación y modernización de la carretera Villa de Arista–Moctezuma, la supercarretera Ahualulco–Zacatecas que benefician a más de medio millón de habitantes, la construcción de los puentes vehiculares en Eje 122, Coronel Romero y Circuito Potosí, así como la rehabilitación de caminos en las cuatro regiones.

Adicionalmente el Gobierno del Estado ha puesto atención a plazas y unidades deportivas en Tierra Nueva, Villa de Pozos, Real de Catorce y Tanquián de Escobedo, además de inversiones históricas en espacios deportivos de Tierra Nueva y Moctezuma y el refugio y hospital Huellitas en Soledad de Graciano Sánchez que brinda apoyo a más de 500 animales.

El Gobernador del Estado recordó que, en cuatro años, se han brindado acciones de atención de incidencias, limpieza de caminos y reparaciones en 5 mil 712 kilómetros de la red carretera del Estado en los 59 municipios, además de 107 kilómetros de carreteras reconstruidas.

Ricardo Gallardo destacó que San Luis Potosí avanza hacia una conectividad sin límites con la construcción de la autopista a Matehuala cuya inversión privada supera los 22 mil millones de pesos y la modernización de la carretera Huejutla–Tamazunchale que se realiza con inversión federal, lo que impulsa el desarrollo social y económico del Estado con beneficios directos para miles de potosinas y potosinos de las cuatro regiones.

