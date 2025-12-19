En Ecatepec concluye la repavimentación de avenida Revolución (30-30)

Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec, inauguró la repavimentación de avenida Revolución (30-30), que tuvo costo de 11 millones 134 mil 164 pesos y beneficia a más de 150 mil personas.

El Gobierno del Cambio con Honestidad realizó esta obra de cuatro mil metros lineales, que cruza por nueve colonias, en tiempo récord de 12 días, utilizando un tren de repavimentación; sin embargo, si la hubiera construido una empresa hubiera costado 16 millones 654 mil pesos, por lo que se obtuvo ahorro de más de 5 millones de pesos para el municipio.

Tras recorrer la vialidad con vecinos de las colonias beneficiadas -Santa Águeda, San Cristóbal, Hogares Marla, Galaxia, Residencial San Cristóbal, Boulevares Ecatepec y Ejidal Emiliano Zapata-, Cisneros Coss reconoció que muchos de los presentes “han formado parte de las obras y las acciones que están levantando este municipio. Y lo que viene es una convulsión muchísimo mayor”.

Puntualizó que la importante obra “se hizo con un tren repavimentador nuestro y es a la velocidad, es una locura pensar que esto se hizo en 12 días efectivos. Imagínense la cantidad de obras que vamos a hacer”.

La alcaldesa subrayó que trabajadores municipales de la administración 2025-2027 realiza las obras, “por eso alcanza cinco o 10 veces más”, y añadió que “solo este año hemos comprado 200 máquinas”, entre trenes repavimentadores, vactor, camiones de volteo, camionetas, retroexcavadoras y excavadoras, entre otras.

“¡No rentamos, compramos! (…), por eso hoy lo que van a ver es una gran cantidad de obras y acciones, porque hoy le toca a la gente, le toca hasta el último peso y vamos a dejar un patrimonio muy grande para Ecatepec”, dijo.

Destacó que tiene la certeza de que se va a superar el rezago en Ecatepec porque hoy trabajan juntos pueblo y comunidad.

El director de Obras Públicas, Carlos Ramírez Brassetti, detalló que en coordinación con la Dirección de Servicios Públicos instalaron 155 luminarias y se realizó el chaponeo, limpieza y balizamiento de 4 mil 300 metros de la vialidad.

Recordó que ya pavimentaron las avenidas Insurgentes y Nacional (en Guadalupe Victoria), terminaron tres calles en Hogares Marla; “es decir, que estamos con todo el ánimo de pavimentar la mayor parte de lo que es el municipio de Ecatepec”, enfatizó.

