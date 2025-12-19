Se enfrentan en Edomex policías y talamontes

MOMENTO en el que se desata la balacera entre los presuntos talamontes y los elementos de Xalatlaco.

UN ENFRENTAMIENTO armado entre presuntos talamontes y fuerzas de seguridad, en la comunidad Los Tejocotes, municipio de Xalatlaco, Estado de México, dejó siete heridos y la vandalización de unidades oficiales.

El choque comenzó en los momentos en que efectivos de la Guardia Nacional realizaban un operativo en contra de la tala ilegal, cuando fueron agredidos y sometidos por al menos 30 presuntos talamontes que portaban armas de fuego, palos y machetes.

Tras el sometimiento de los guardias nacionales, llegaron como refuerzos 20 policías municipales y se suscitó una balacera, producto de la cual siete de los uniformados locales resultaron heridos, por lo cual fueron trasladados para su atención médica a un hospital de la zona.

El Tip: EN EL PAÍS cada año se deforestan 500 mil hectáreas, de acuerdo con la UNAM, y las principales causas son tala clandestina, incendios y cambio de uso del suelo.

La confrontación escaló luego de que pobladores despojaron de sus armas a los policías y una patrulla fue retenida por los habitantes, la cual fue vandalizada.

En la refriega, dos unidades más resultaron con daños en ambos medallones, carrocería y en la parte trasera de la salpicadera derecha.

Los uniformados que resultaron lesionados fueron identificados y responden a los nombres de: Mario Arturo, con impacto de arma de fuego; César, con impacto de arma de fuego en el muslo derecho; Mauricio, con golpes; J. Isabel, con golpes; Vicente, con golpes; Diego, con herida cortante, y Luis, con golpes.

De manera extraoficial, se mencionó que, tras el enfrentamiento, uno de los presuntos talamontes murió en el lugar y tres civiles resultaron lesionados.

Usuarios en redes sociales difundieron un video que captura el momento exacto en el que se desata la balacera entre pobladores y policías municipales.

En el video se observa a un civil pedir ayuda después de que resultara herido por un disparo en la pierna, mientras a su lado se mira a por lo menos 20 policías municipales con pistolas y de fondo detonaciones de arma.