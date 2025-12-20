Pide Julio Menchaca revisión de la Ley Esposa 

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, llamó al Congreso del Estado a revisar cuidadosamente la constitucionalidad de la propuesta que plantea que la candidatura a la gubernatura en el proceso electoral de 2028 sea exclusiva para mujeres, iniciativa presentada por la diputada Hilda Miranda.

El mandatario estatal afirmó que respalda plenamente las acciones que promuevan la paridad, la igualdad y el piso parejo para las mujeres, aunque subrayó que es indispensable que cualquier reforma se ajuste al marco constitucional para evitar futuras impugnaciones.

“Siempre estaré respaldando todo lo que implique paridad, igualdad y piso parejo para las mujeres”, expresó Menchaca, al tiempo que pidió evitar que el tema termine resolviéndose en tribunales.

El gobernador reconoció que existe una discusión nacional en torno a este tipo de medidas, pero destacó que cada entidad enfrenta realidades distintas. En el caso de Hidalgo, dijo que la propuesta surge de la intención por parte de las diputadas, aunque insistió en la necesidad de un análisis jurídico profundo.

Desde su experiencia como abogado y legislador, tanto local como federal, Menchaca Salazar señaló que corresponde al Congreso estatal determinar si la iniciativa es constitucional y, con base en ello, tomar la decisión más conveniente para el estado.

Respecto a la aprobación en Comisiones legislativas sobre que el periodo de gobierno para mujeres sea de cinco años y no de dos, como se planteó, el mandatario aclaró que se trata de dos temas distintos: la exclusividad de candidaturas para mujeres y la duración del mandato.

Explicó que la propuesta de un periodo de cinco años busca empatar los procesos electorales locales con los federales, reducir la frecuencia de elecciones y, atender una perspectiva de género.

Reiteró que “La responsabilidad final recae en el Congreso; yo únicamente hago una invitación a revisar con cuidado para evitar que posteriormente el tema sea debatido en tribunales”.