¿Cuántos casos de sarampión hay en Chiapas y cuáles son los síntomas?

Recientemente se dio un incremento en los casos de contagio de sarampión, por lo que se comenzaron a tomar medidas preventivas en algunas regiones de Chiapas.

Desde noviembre, la Secretaría de Salud de Chiapas desplegó un operativo con brigadas de vacunación para prevenir casos de sarampión en la región, y hasta el 5 de diciembre, se había brindado atención en 79 localidades, 58 colonias y 9 barrios en San Cristóbal de las Casas.

Además, las autoridades federales señalaron que durante la temporada decembrina se redoblan los esfuerzos de vigilancia y vacunación debido a que la movilización de la población incrementa, por lo que la propagación de enfermedades se favorece.

Imagen ilustrativa de Sarampión. ı Foto: Especial

¿Cuántos casos de sarampión hay en Chiapas?

En un comunicado la Secretaría de Salud de Chiapas informa que, conforme con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México del 17 de diciembre se habían registrado al menos 5 mil 781 casos de sarampión en el país.

De acuerdo con dicho informe, los principales estados en los que se registró un aumento de casos de sarampión son Chihuahua y Jalisco, mientras que en Chiapas se han registrado 45 casos de contagio hasta el momento.

Las localidades en las que se registraron los casos de sarampión son Mitontic, San Cristóbal, Chamula, Chenalho, San Juan Cancue, Zinacatan, Larrizar, San Fernando, Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Simojovel, Berriozábal y Comitán.

Comunicado de la Secretaria de Salud Chiapas sobre contagios de sarampión ı Foto: Redes sociales

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el sarampión es una enfermedad viral sumamente contagiosa, ya que esta puede transmitirse por medio de la saliva que es expulsada por una persona contagiada al toser o estornudar.

Los síntomas del sarampión más comunes son la fiebre, congestión nasal, ojos irritados, manchas pequeñas dentro de la boca, y erupción en la piel que comienza a presentarse en la cara y posteriormente se extiende en el cuerpo.

Para prevenir esta enfermedad se recomienda aplicar la vacuna tripe viral (SRP) en las infancias, y para las personas adolescentes y adultas se recomienda aplicar la vacuna doble viral (SR).

La vacuna contra el sarampión debe ser aplicada a niñas y niños de 6 meses a 9 años de edad, así como a adolescentes y adultos de entre 10 y 29 años de edad que no cuenten con esquema completo de vacunación.

