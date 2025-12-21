Tráiler choca contra Tren Interoceánico, en Chiapas; hay un conductor lesionado

Un tráiler chocó contra el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que cubría la ruta Coatzacoalcos - Pakal Ná, lo cual provocó que el conductor del primero resultara lesionado, si bien no hubo más heridos ni alguna pérdida humana.

Los hechos ocurrieron la mañana del sábado, a las 09:55 horas, cuando, según explicó la administración del Tren Interoceánico en un comunicado, el conductor del tráiler intentó ganarle el paso al mismo al cruzar las vías férreas. Sin embargo, la maniobra fue insuficiente, por lo que el tren alcanzó a impactar al tráiler.

🌍#InternacionalesTGW |🇲🇽💥Un tráiler choca con el Tren Interoceánico en el sur de México. El tráiler impactó con uno de los trenes de pasajeros del ferrocarril que corre en el estado de Chiapas sur, informaron las autoridades mexicanas+ pic.twitter.com/KnOgX9YGPE — 📻 Radio TGWTV (@RadioTGWTV) December 21, 2025

Por estos hechos, la máquina delantera del tren resultó con daños visibles, mientras el tráiler fue expulsado del camino.

El conductor del tráiler, responsable de la fallida maniobra, resultó con lesiones y fue trasladado al hospital. Sin embargo, no se reportaron más lesiones en ninguno de los 148 pasajeros que viajaban a bordo del tren al momento del accidente.

“Los 148 pasajeros que viajaban en el tren, así como la tripulación, no reportan algún tipo de daño físico y no se registran pérdidas humanas”, escribió el Tren Interoceánico en un comunicado oficial, publicado en redes sociales.

El Tren detalló que, tras el accidente, se activó el plan de contingencia que incluyó el envío de otro tren y de autobuses para trasladar a los pasajeros a sus destinos.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la operación responsable de nuestros ferrocarriles, como proyecto estratégico para el desarrollo de las comunidades del sureste y el resto del país”, concluyó el Tren Interoceánico en su tarjeta informativa.

Aunque no hubo heridos ni pérdidas humanas, el incidente provocó un intenso debate en redes sociales, donde usuarios recordaron la importancia de conducir adecuadamente y tomar precauciones al manejar unidades de carga, especialmente en rutas compartidas con medios de transporte de gran volumen.

