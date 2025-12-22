Detienen en Quintana Roo a José Rafael ‘N’, hijo de ‘Doña Lety’.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo logró la detención de dos personas y el aseguramiento de diversos indicios presuntamente relacionados con hechos constitutivos de delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

El operativo, realizado con elementos del Grupo Interinstitucional, tuvo lugar cuando se realizaban recorridos de prevención y vigilancia sobre el boulevard Kukulcán, a la altura del kilómetro 4.5, de este municipio, donde fue interceptado un vehículo en el que viajaban las personas ahora detenidas, identificadas como José Rafael “N”, alias “El Dóber” e hijo de “Doña Lety”, y Valeria Teresita “N” y/o Arelia “N”.

Aseguran drogas, un vehículo y un arma

Durante la intervención, los agentes les aseguraron vegetal verde y seco similar a la marihuana, polvo blanco con características de la cocaína, además de un arma de fuego tipo escuadra, con cargadores abastecidos con cartuchos. También les aseguraron dinero en efectivo, por la cantidad de 213 mil 370 pesos mexicanos y 5 mil 300 dólares americanos, y un vehículo marca RAM 2500, modelo 2017.

Cabe destacar que José Rafael “N”, alias “El Dóber”, es objetivo prioritario del Atlas Delictivo del Estado, perteneciente a un grupo criminal, generador de violencia en este municipio. Leticia Rodríguez Lara, conocida como ‘Doña Lety’, fue señalada por las autoridades como presunta jefa de plaza del Cártel de Sinaloa en Cancún.

Las personas detenidas, junto con los indicios asegurados y el vehículo, fueron puestas a disposición del Ministerio Público, en el término constitucional previsto determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR