Incendian recicladora de plástico con bombas molotov en Uruapan

Una recicladora de plástico ubicada en la colonia 12 de diciembre, en el municipio de Uruapan, fue incendiada durante la madrugada de este lunes 22 de diciembre, luego de que hombres armados lanzaran bombas molotov contra el inmueble.

De acuerdo con los primeros medios locales, el ataque ocurrió alrededor de las 02:30 horas, cuando vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia por el incendio y la densa columna de humo que se elevaba desde el establecimiento.

De la misma forma, al lugar acudieron bomberos voluntarios, quienes enfrentaron complicaciones para sofocar las llamas debido a que el inmueble almacenaba material plástico altamente inflamable, lo que provocó que el fuego se propagara con rapidez. Las labores para controlar el incendio se extendieron por varias horas hasta lograr su extinción.

#Justicia| Hombres 4rmad0s incendian con b0mbas molotov planta recicladora en Uruapan.

#Justicia| Hombres 4rmad0s incendian con b0mbas molotov planta recicladora en Uruapan.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona para permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia y evitar riesgos a la población. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables del ataque. De manera preliminar, no se ha informado sobre personas detenidas por este hecho.

Este ataque se suma a los registrados la semana pasada contra un restaurante y un taller mecánico, hechos que dan cuenta de un repunte de la violencia en la localidad, a casi dos meses del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

LMCT