Maru Campos convoca a chihuahuenses a mantener viva la esperanza y el amor fraternal en esta Navidad

En el marco de los festejos navideños, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, convocó a los chihuahuenses a mantener viva la esperanza y el amor fraternal.

“Es tiempo de Navidad. Un tiempo en el que recordamos el nacimiento que cambió la historia y que nos enseñó que la verdadera luz nace en la humildad, el amor y en la entrega por los demás”, dijo la mandataria en un mensaje dirigido a la población.

Maru Campos recordó que la unidad y la familia son los pilares que sostienen a Chihuahua y que estas fechas, llaman a ponerlas en el centro de todo.

De cara al nuevo año que se avecina, Maru Campos llamó a la reconciliación y a la armonía, para generar nuevas y mejores oportunidades de crecimiento.

“Este fue un año para renovar nuestra esperanza que resiste y que, como Chihuahua, sigue creciendo. Los invito a preparar nuestros corazones para un 2026 lleno de unidad y de propósito”, externó.

“¡Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo!”, concluyó la Gobernadora Maru Campos.

