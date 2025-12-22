Rubén Rocha Moya inaugura obras de pavimentación en Badiraguato, Sinaloa.

En una intensa jornada de trabajo, el gobernador Rubén Rocha Moya visitó las comunidades La Ciénega de los Lara y El Palmar de los Ríos, donde inauguró la pavimentación de la calle principal de ambas poblaciones rurales, y en la cabecera municipal, la pavimentación de una importante calle que comunicará el bulevar de acceso con el malecón, obras en las que se invirtieron 16 millones 435 mil pesos.

El mandatario estatal arribó a La Ciénega de los Lara acompañado por el presidente municipal de Badiraguato, José Paz López Elenes; y por el secretario de Obras Públicas, Raúl Francisco Montero Zamudio, para primeramente inaugurar la calle principal, de 300 metros de longitud, que se pavimentó con la técnica de empedrado ahogado en concreto, acorde a la imagen rural de esta pequeña población.

Cabe destacar que el gobernador Rocha recordó que durante su campaña política a la gubernatura, se comprometió a construir dicha carretera a La Ciénega de los Lara, la cual ya se entregó hace tiempo, pero que ahora continúa hasta Otatillos, pues ya se avanzó en 6 kilómetros y restan otros 12 kilómetros, obra que quedará concluida en el 2026, se volvió a comprometer.

“De lo que se trata es que los pueblos tengan las condiciones de vida, para que la gente no quiera irse, por eso es muy importante para nosotros hacer estas obras”, dijo.

Enseguida, el mandatario estatal se trasladó a la comunidad de El Palmar de los Ríos, para inaugurar también su calle principal, construida con la misma técnica de empedrado ahogado en concreto, de 258 metros de longitud.

La gira de trabajo concluyó en la cabecera municipal, donde se entregó la pavimentación de la calle Arroyo de Arena, ésta de concreto hidráulico, y que comunicará el bulevar de acceso principal con el malecón, en una segunda etapa. Cabe destacar que el gobernador del estado adelantó que con el presupuesto del siguiente año se pavimentará ese segundo tramo, que es el que conecta con el malecón, el cual también se ampliará.

En este tercer evento, el mandatario estatal escuchó a doctores del Hospital Integral de Badiraguato, quienes le solicitaron su intervención para concluir los trabajos de modernización del mismo, los cuales quedaron suspendidos en las áreas de laboratorio y de urgencias. También le solicitaron la asignación de varios especialistas que se necesitan en este nosocomio, como son un médico internista, traumatólogo, anestesiólogo, pediatra, y ginecólogo.

Al respecto, instruyó al secretario de Obras, Raúl Montero, para hacer el estudio técnico de las obras que faltan, y por lo que toca a la asignación de especialistas, dijo que lo gestionará al área correspondiente como es el IMSS Bienestar en este caso, pues esas plazas las asigna la Federación, no el estado.

“Es importante ir checando las áreas vitales y una de ellas es la Salud, yo lo voy a ver con toda responsabilidad y lo vamos a arreglar, yo les voy a ayudar para que salgamos adelante con el Hospital, con sus necesidades, empezando con la parte material, que es la que nos vamos a encargar nosotros Raúl”, dijo.

JVR