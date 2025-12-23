Abre brecha Oaxaca en el país con la emisión de la convocatoria para la revocación de mandato del titular de la Gubernatura: Salomón Jara

Las y los oaxaqueños abren brecha en el país, tras la emisión de la convocatoria para el proceso de revocación de mandato de la persona titular de la Gubernatura del Estadio, por parte de la autoridad electoral local; lo que fortalece los mecanismos de decisión del pueblo, afirmó el Gobernador Salomón Jara Cruz.

En su conferencia de prensa semanal, destacó que, conforme al acuerdo aprobado la noche del lunes por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), el próximo 25 de enero de 2026 se efectuará la jornada de votación.

“La pregunta es: ¿Estás de acuerdo que a su servidor se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Gubernatura hasta que termine su periodo?, ahí tienen dos opciones, yo los invito a que participen”, expuso Salomón Jara Cruz.

Salomón Jara Cruz explicó que el instituto electoral local tiene prevista la instalación de mesas receptoras de los votos, que tendrán una función similar a las casillas que se despliegan en todo el territorio estatal en las elecciones constitucionales ordinarias y extraordinarias.

Salomón Jara Cruz señaló que este ejercicio, propuesto por él al asumir el cargo en diciembre de 2022, no tiene precedente en el país en el ámbito estatal, al cual están convocados todas y todos los ciudadanos mayores de 18 años, de todos los sectores sociales, en las ocho regiones de la entidad.

Por su parte, el titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Gobierno de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero aclaró que este ejercicio es totalmente ciudadano e informó que el IEEPCO mediante diferentes acuerdos de su Consejo General también aprobó el calendario para la organización, desarrollo y vigilancia de este proceso de revocación de mandato.

También, los lineamientos para la implementación de la observación ciudadana y para el desarrollo de las sesiones de cómputos distritales, así como, el diseño y la impresión de la papeleta, actas y documentación electoral.

“Estaremos atentos como Consejería Jurídica para la publicación que nos mandata este órgano autónomo en el Periódico Oficial para efecto de que empiece a surtir los efectos jurídicos correspondientes de esa convocatoria, estamos atentos a recibirla hoy”, expresó, el funcionario.

La organización de esta consulta ciudadana, inédita en el estado, avanza por parte de la autoridad electoral, quien ya instaló los Consejos Distritales, además, definió la realización de, por lo menos, dos foros para analizar este mecanismo de participación ciudadana.

