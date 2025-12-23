Azucena Cisneros envía mensaje navideño de paz y resultados en Ecatepec.

“Hoy encendemos una luz de esperanza. Este año nos propusimos sacar a nuestro municipio del abandono y lo estamos logrando”, afirma la alcaldesa Azucena Cisneros Coss en un mensaje navideño al pueblo de Ecatepec, difundido en redes sociales.

La alcaldesa, que asumió el cargo el pasado 1 de enero, agradece a los habitantes “por creer, por resistir y por salir adelante todos los días”, al tiempo que enumera los principales logros de su gobierno, encaminados al bienestar y a mejorar la calidad de vida de los colonos.

“Hoy el agua llega a 300 mil personas que por años esperaron la red hidráulica. Esto no es ninguna dádiva, es dignidad y tranquilidad para las familias”, expresa.

Con estas acciones cumple uno de sus principales compromisos: Suministrar agua por la red a las familias ecatepenses. Reconoce que falta mucho por hacer, pero en este primer año los avances son evidentes.

Otro compromiso prioritario de Cisneros Coss fue brindar mayor seguridad y las acciones realizadas permitieron reducir la incidencia en delitos de alto impacto y también la percepción de inseguridad de los ciudadanos.

“Nos unimos para que nuestras hijas e hijos vivan sin miedo. Reforzamos la seguridad con más patrullajes, proximidad social y el respaldo de la Marina que nos cuida diariamente. Y hoy hay resultados: Se redujeron hasta en 50 por ciento los delitos de alto impacto”, reitera.

🎄✨ En Ecatepec encendemos una luz que nadie puede apagar: la esperanza. Este año demostramos que cuando un pueblo se une, todo es posible. El agua volvió a miles de hogares, nuestras calles son más seguras e iluminadas, los senderos se recuperaron y hoy nuestras hijas e hijos… pic.twitter.com/stNvRJ2UI7 — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) December 23, 2025

La estrategia de seguridad implementada estuvo acompañada de múltiples acciones: “Iluminamos calles con más de 60 mil luminarias, construimos 300 Senderos Seguros y repavimentamos más de 444 kilómetros de vialidades, devolviendo el orgullo a nuestras colonias. Apoyamos a los jóvenes como nunca, con becas y programas como Cambia de Cancha”.

Concluye: “Nada de esto sería posible sin ustedes. Gracias por creer, por resistir y por salir adelante todos los días. El verdadero motor de cambio en Ecatepec es su pueblo. Aún falta mucho por hacer, pero viene un 2026 con más obras, más resultados y más esperanza. Porque amor con amor se paga. ¡Feliz Navidad y un próspero año 2026!”.

