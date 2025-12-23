En un fuerte operativo

Cae Francisco ‘N’, presunto responsable del asesinato del coordinador Regional del programa IMSS-Bienestar en Guerrero

En un fuerte operativo de seguridad realizado en Chilpancingo, Guerrero, fue detenido Francisco “N”, presunto responsable del asesinato de Raymundo Cabrera Díaz, quien se desempeñaba como coordinador Regional del programa IMSS-Bienestar, Raymundo Cabrera Díaz, en Tlacotepec

La captura se llevó a cabo por autoridades federales y estatales.
La captura se llevó a cabo por autoridades federales y estatales. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

En un fuerte operativo de seguridad realizado en Chilpancingo, Guerrero, fue detenido Francisco “N”, presunto responsable del asesinato de Raymundo Cabrera Díaz, quien se desempeñaba como Coordinador Regional del programa IMSS-Bienestar en Tlacotepec.

La captura se llevó a cabo por autoridades federales y estatales en las inmediaciones del municipio de Chilpancingo. El detenido habría participado directamente en el ataque del funcionario público, aunque hasta el momento no se ha esclarecido el móvil del crimen.

Al momento de su detención Francisco “N” contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio en agravio Esther “N”, en un hecho distinto, lo que derivó en la ejecución de dicho ordenamiento judicial.

TE RECOMENDAMOS:
los detenidos ayer, durante un operativo realizado en el municipio de Benito Juárez.
Objetivo prioritario

Capturan en QRoo a El Dóber, líder de un grupo delictivo

Será en las próximas horas cuando un Juez de Control determine su situación jurídica.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
UN RECIÉN NACIDO recibe inmunización, durante una jornada de vacunación contra varias enfermedades, entre ellas sarampión, en noviembre pasado en el Edomex.

Evitar eventos como sugieren en Chiapas no frena sarampión