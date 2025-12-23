Cazan a jefe del IMSS-Bienestar

El domingo fue notorio el reforzamiento de la seguridad ante las fiestas.

El coordinador regional del IMSS-Bienestar, Raymundo Cabrera Díaz, fue perseguido y asesinado a tiros en la calle Prolongación Abasolo de la colonia Ruffo Figueroa, en el municipio de Chilpancingo.

De acuerdo con informes locales, el cuerpo sin vida del médico quedó dentro de un negocio de alimentos cercano al centro de la capital de Guerrero, donde pretendía refugiarse mientras era perseguido por sujetos armados, quienes le dispararon al menos en seis ocasiones.

Según la narrativa, el funcionario federal, quien iba en bermudas y chanclas, caminaba por las calles cuando varios individuos le dispararon.

La víctima alcanzó a correr y, a pesar de ser herido, pudo refugiarse en un restaurante de la zona, hasta donde los delincuentes lo siguieron y remataron a tiros dentro del establecimiento.

Las autoridades identificaron en el lugar al menos tres impactos de bala en la cortina metálica del negocio.

Algunos testimonios indican que habrían sido varios individuos que a bordo de motocicletas persiguieron y asesinaron al funcionario.

Por medio de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Guerrero confirmó el fallecimiento del doctor Raymundo Cabrera.

En las primeras diligencias, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero recogió en la escena siete casquillos percutidos calibre 9 milímetros en la avenida Abasolo y dos más dentro del restaurante.