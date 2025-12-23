Declaran culpable a Javier López Zavala por el feminicidio de Cecilia Monzón

El excandidato del PRI a la gobernatura de Puebla Javier López Zavala, fue declarado culpable este martes , junto con dos personas más, por el feminicidio en contra de la activista y abogada Cecilia Monzón, cometido en mayo 2022.

El juez determinó que López Zavala actuó como autor intelectual del crimen y ordenó el ataque armado en contra de Monzón, madre de su hijo y su expareja.

- ı Foto: larazondemexico

En la misma resolución fueron encontrados culpables su sobrino, identificado como Jair “N”, y Silvestre “N”, señalado como el autor material que disparó contra la activista cuando transitaba por San Pedro Cholula.

Los hechos ocurrieron el 21 de mayo de 2022, cuando Monzón —una abogada penalista reconocida por su defensa de los derechos de las mujeres— fue interceptada por dos personas a bordo de una motocicleta y atacada a balazos mientras conducía su vehículo.

La Fiscalía General del Estado de Puebla presentó pruebas, entre ellas comunicaciones entre los acusados y testimonios, para demostrar que el atentado fue planeado por López Zavala, presuntamente en represalia por procesos legales iniciados por Monzón, incluyendo casos de pensión alimentaria y violencia familiar.

El juicio por feminicidio se prolongó por más de tres años, marcado por numerosas tácticas dilatorias y recursos legales por parte de la defensa, así como por presión social de colectivos feministas y defensores de derechos humanos que exigían justicia.

Previamente, en mayo de 2025, López Zavala ya había sido declarado culpable por el delito de violencia familiar contra Monzón en un proceso separado, por el cual se le impuso una pena de seis años de prisión. Sin embargo, la defensa presentó recursos que llevaron a la reposición de esa sentencia, lo que prolongó aún más los procedimientos.

Aunque el tribunal determinó la culpabilidad, aún falta que se fije la pena concreta para López Zavala y los otros dos implicados. La familia de la víctima ha solicitado que se aplique la pena máxima prevista en el Código Penal del Estado de Puebla, que puede alcanzar hasta 60 años de prisión por feminicidio.

La sentencia final será anunciada en una próxima audiencia en el tribunal poblano, donde también se determinarán los años de prisión que deberán cumplir López Zavala y los dos coacusados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL