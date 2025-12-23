Enfrentamiento a tiros en Morelos; 2 muertos

Aspecto del arco carretero de seguridad instalado el lunes pasado, en la entrada al municipio de Huitzilac, Morelos.

El subsecretario de Gobierno de Morelos, Miguel Ángel Peláez Gerardo, aseguró que un enfrentamiento armado ocurrido el domingo pasado en el municipio de Huitzilac se debió a una pugna entre grupos criminales que operan en la zona.

En entrevista ayer con medios locales, el funcionario detalló que en dicha balacera murieron dos personas y el uso de drones con explosivos durante el tiroteo, dijo, es un “rumor que no está confirmado”.

El Dato: COMO PARTE del Operativo Invierno Se- guro, fue reforzada la vigilancia en zonas turísticas, en Cuernavaca y en destinos de alta concentración de personas en Morelos.

“Hay una serie de situaciones que pasan en Huitzilac que se deben atender; esto es, en el marco de la pugna que hay entre grupos criminales de Huitzilac”, mencionó el funcionario.

Peláez Gerardo también rechazó que los hechos estén relacionados con la colocación reciente de un arco carretero de seguridad, al precisar que dicho dispositivo fue instalado el lunes pasado, mientras que el evento violento ocurrió después de ese hecho.

“No creo que sea una respuesta el arco carretero; se colocó el lunes y este evento fue lamentablemente ayer. Ya hay una estrategia de seguridad definida por las autoridades y ésta se va a mantener; ellos son los que están con la facultad para trabajar en la zona”, agregó.

11 arcos carreteros de seguridad se han instalado en Morelos

La violencia en Huitzilac se ha recrudecido en los últimos meses, con homicidios a plena luz del día, aunados a los robos de vehículos y asaltos que se reportan en la región.

El pasado 28 de noviembre, un ataque armado en una vivienda ubicada sobre la avenida Benito Juárez dejó como saldo tres personas lesionadas —dos adultos y un menor de edad—, quienes recibieron atención médica.

De igual forma, el 7 de noviembre un hombre murió y otro más resultó herido tras ser atacados a balazos mientras transitaban en su vehículo por la avenida Lázaro Cárdenas.

Además, durante el 2025 fueron asesinados en el municipio Alejandro Mancilla Cueto, quien era secretario del ayuntamiento, y meses después, su hermano, en otro hecho violento ocurrido sobre la carretera federal.

El alcalde César Dávila Díaz condenó el homicidio y clamó por el apoyo del estado y la Federación para detener la violencia que escala cada día.

A través de redes sociales, el presidente municipal de Huitzilac, César Dávila Díaz, narró que se encontraba en la Ciudad de México realizando gestiones para el municipio cuando recibió la lamentable noticia del ataque y condenó el asesinato de Mancilla Cueto.

También, en un breve mensaje, el edil expresó sus condolencias a la familia de la víctima, pidió a las autoridades el esclarecimiento del crimen y clamó por el apoyo del estado y la Federación, ante la violencia que se observa en la municipalidad.

En el municipio de Huitzilac operan al menos ocho grupos criminales, tanto locales como de alcance nacional, los cuales se disputan el control de las extorsiones, los despojos y la tala clandestina en la zona.

Los grupos criminales que han sido identificados por las autoridades son: Los Mayas, Los Linos, La Oficina y, recientemente La Familia Michoacana, además de las bandas locales de Los Chichas, Los Panales, La Familia Vara Dávila y Los Purinas.