Estudiantes van contra el tarifazo en el transporte

Aspecto de una manifestación hace 16 meses en contra del incremento a la tarifa del transporte en Morelos.

Ciudadanos de Morelos rechazaron la propuesta de aumentar de 10 a 15 pesos la tarifa mínima del transporte público, ya que aseguraron que existen deficiencias graves en la calidad del servicio y mal estado de las unidades.

Ayer por la tarde, en conferencia de prensa, la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos anunció movilizaciones y manifestaciones en caso de que se apruebe un aumento a las tarifas del transporte público.

Señalaron que una medida de este tipo afectaría a cerca de 30 mil estudiantes que usan el transporte público diariamente y, además, el incremento no solamente afecta a un sector, sino a toda la sociedad en general.

El Tip: LOS CONCESIONARIOS del transporte público alistan un paro de actividades el próximo viernes, con bloqueos viales, en demanda de un incremento a la tarifa.

Los estudiantes también rechazaron la solicitud de los concesionarios de transporte, quienes piden el aumento del 50 por ciento de la tarifa, ya que “no han cumplido con las mejoras al servicio desde hace varios años”.

Además, pidieron que los 36 alcaldes garanticen la seguridad pública de las y los pasajeros en todas las rutas, calles, avenidas y carreteras de la entidad morelense, pues afirmaron que casi a diario se registran robos en algunas unidades de transporte colectivo.

50 por ciento de descuento a estudiantes piden en el transporte de Morelos

Los estudiantes adelantaron que, en caso de que los concesionarios realicen protestas para subir el pasaje, ellos harán un llamado para que se les retiren las concesiones a las unidades y se les retire el transporte a los involucrados, tal y como marca la Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial de Morelos.

El 19 de diciembre, el titular de la Coordinación General de Movilidad y Transporte (CGMT), Jorge Barrera, declaró que hay condiciones para un incremento a la tarifa mínima del transporte público.

Informó que buscarán implementar un sistema de rutas eléctricas, mientras que el apoyo del Ejecutivo será liberar la carga a los transportistas, absorbiendo el subsidio del 50 por ciento de descuento en el pasaje de adultos mayores.