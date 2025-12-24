Cae presunto asesino de mando

EL DETENIDO, presentado ayer por las autoridades federales y locales.

LA MAÑANA de ayer martes fue capturado Francisco “N”, señalado como presunto responsable del homicidio de Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional del programa IMSS-Bienestar en Tlacotepec, Guerrero.

Tras el homicidio registrado la mañana del lunes pasado, se desplegó un fuerte operativo con patrullajes tácticos, filtros de revisión, cierre de accesos y trabajos finos de inteligencia, lo que permitió ubicar al sospechoso en las inmediaciones de Chilpancingo, donde fue interceptado y sometido bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Las primeras indagatorias señalan que Francisco “N” habría participado de manera directa en la ejecución del funcionario federal, por lo que se convirtió en objetivo prioritario.

Al momento de su detención, que tuvo lugar a pocas horas de la ejecución de la víctima, las autoridades confirmaron que ya contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio, en un hecho distinto, cometido en agravio de Esther “N”.

El presunto homicida fue trasladado bajo resguardo y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras se reforzó la vigilancia en la capital de Guerrero ante posibles reacciones.

Será un juez de control quien determine la situación jurídica del indiciado en las próximas horas.